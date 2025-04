Carnevali consiglia l’Inter | Sarebbe un errore cedere Frattesi

Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha suggerito all'Inter di non cedere Davide Frattesi in estate. Questo il suo punto di vista.DA TRATTENERE – l'Inter non dovrebbe pensare di cedere Davide Frattesi nella sessione estiva di mercato, secondo l'AD del Sassuolo Giovanni Carnevali. Il dirigente sportivo, che ha avuto il calciatore nerazzurro per tre stagioni, è convinto dell'importanza di avere a propria disposizione una figura come quella rappresentata dal classe 1999. Ciò è da lui esemplificato in questi termini durante un'intervista concessa a Rai Gr Parlamento: «Se fossi il dirigente di una grande squadra, un calciatore come Frattesi lo prenderei sempre. Capisco che lui abbia la volontà di avere maggior spazio, ma l'Inter commetterebbe un errore a cederlo».Carnevali esalta Frattesi, ribadendo una realtà scontata all'InterAFFETTO – Carnevali ha poi proseguito elogiando il calciatore dell'Inter: «Con Frattesi ho un legame speciale, si tratta di un giocatore e di un ragazzo straordinario.

