Carlos Augusto una delle poche certezze di questa Inter | ecco perché può sottrarre la maglia da titolare a Dimarco col Barcellona

Carlos Augusto una delle poche certezze di questa Inter: ecco perché può sottrarre la maglia da titolare a Dimarco col Barcellona. Inzaghi ci pensa?Una delle poche note positive della sconfitta rimediata ieri dall’Inter contro la Roma è rappresentata dalla prova di Carlos Augusto. Il difensore brasiliano ha ampiamente dimostrato negli ultimi mesi di saper essere affidabile e performante sia nel ruolo di braccetto mancino al posto di Bastoni, sia come esterno sinistro al posto di Dimarco. Proprio Dimarco sembra stia attraversando un momento di difficoltà, quantomeno dal punto di vista fisico. Per questo motivo, secondo la Gazzetta dello Sport, l’ex Monza potrebbe scalare le gerarchie e conquistarsi una maglia da titolare nella sfida di mercoledì contro il Barcellona, valevole per la semifinale d’andata di Champions League. Internews24.com - Carlos Augusto una delle poche certezze di questa Inter: ecco perché può sottrarre la maglia da titolare a Dimarco col Barcellona Leggi su Internews24.com unadipuòladacol. Inzaghi ci pensa?Unanote positive della sconfitta rimediata ieri dall’contro la Roma è rappresentata dalla prova di. Il difensore brasiliano ha ampiamente dimostrato negli ultimi mesi di saper essere affidabile e performante sia nel ruolo di braccetto mancino al posto di Bastoni, sia come esterno sinistro al posto di. Propriosembra stia attraversando un momento di difficoltà, quantomeno dal punto di vista fisico. Per questo motivo, secondo la Gazzetta dello Sport, l’ex Monza potrebbe scalare le gerarchie e conquistarsi unadanella sfida di mercoledì contro il, valevole per la semifinale d’andata di Champions League.

Su questo argomento da altre fonti

Inter, Dumfries: "Infortunio più duro del previsto". Inzaghi prova Carlos Augusto a destra - Denzel Dumfries conferma i tempi di recupero più lunghi per il suo infortunio muscolare. L`esterno destro dell`Inter ha scritto sui propri... 🔗calciomercato.com

PAGELLE E TABELLINO DI INTER-CAGLIARI 3-1: Arnautovic sontuoso, Carlos Augusto distratto - Voti, top e flop dell’anticipo di San Siro, valido per la 32° giornata del campionato di Serie A. Il centravanti austriaco in grande spolvero con gol e assist L’Inter fa il suo e mette pressione al Napoli nel duello scudetto, allungando a +6 in attesa dell’impegno lunedì dei partenopei contro l’Empoli. L’esultanza di Arnautovic (LaPresse) – Calciomercato.itI nerazzurri sbrigano la pratica Cagliari per 3-1 al Meazza, andando in apprensione solo a inizio ripresa dopo lo stacco vincente di Piccoli. 🔗calciomercato.it

Inter Genoa, il punto sugli infortunati: le ultime su Carlos Augusto e Thuram - di RedazioneInter Genoa, il punto della situazione nell’infermeria nerazzurra: giornata decisiva per Carlos Augusto e Thuram La partita valevole per la ventiseiesima giornata di Serie A tra Inter e Genoa, in programma sabato 22 febbraio si avvicina, e l’attenzione è tutta sulla situazione dell’infermeria nerazzurra, in particolare sui due giocatori Marcus Thuram e Carlos Augusto. Entrambi sono a rischio di non essere convocati per l’incontro, il che potrebbe influenzare significativamente le scelte tattiche di mister Simone Inzaghi. 🔗internews24.com

Cosa riportano altre fonti

Infermeria piena, tra incertezze sui recuperi e una sensazione su Carlos Augusto: il punto di Inzaghi; Da Carlos Augusto e Correa a Dimarco e Thuram: le ultimissime sulla formazione dell’Inter; Inter, Inzaghi: La sfida col Napoli sposterà tantissimo. Juve in corsa per lo Scudetto? Sì, lo dico...; Tegola Inter: Carlos Augusto si fa male contro lo Young Boys. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Carlos Augusto e Zalewski infortunati, Dimarco giù di forma: domani Inzaghi dovrà pescare il solito jolly dal mazzo - Che si tratti di braccetto o quinto a centrocampo, per lui fa poca differenza ... possa tornare a disposizione Carlos Augusto, anche se al momento non ci sono certezze in tal senso. 🔗msn.com

Inter, pochi dubbi di formazione: Carlos Augusto torna in difesa - L’Inter si avvicina alla sfida contro l’Udinese con poche incertezze di formazione ... a partire dalla difesa: sarà Carlos Augusto a rimpiazzare il difensore italiano. L’olandese, invece, sta ancora ... 🔗inter-news.it

Dimarco, Darmian, Zalewski e Carlos Augusto: la situazione e i tempi di recupero - Ma quando lo stesso Dimarco, Darmian, Zalewski e Carlos Augusto torneranno a disposizione di Simone Inzaghi? DIMARCO E DARMIAN Dimarco e Darmian, quest'ultimo alle prese con una distrazione ... 🔗msn.com