Carl Brave. Al suo quarto album appena pubblicato, riavvolge il nastro dei ricordi. Leggo.it - Carl Brave: «Nel mio Amarcord ricordi belli e brutti. Sanremo? Potrei andarci. Ecco la cosa peggiore che ho fatto» Leggi su Leggo.it La vita per strada, i vicoletti, i 126 scalini di viale Glorioso. E? vissuta, sudata e molto amata la Roma di. Al suo quarto album appena pubblicato, riavvolge il nastro dei

“Notti Brave Amarcord”: Carl Brave torna con un album introspettivo e sperimentale - Il nuovo disco di Carl Brave fuori il 25 aprile, accompagnato dal “Notti Brave Amarcord Tour 2025”. Indice “Notti Brave Amarcord”, il nuovo album di Carl Brave Un disco tra sperimentazione, memoria e urban storytelling Tracklist ufficiale “Notti Brave Amarcord”: Carl Brave torna live con il “Notti Brave Amarcord Tour 2025” Date confermate: Acquista i biglietti per “Notti Brave Amarcord Tour” di Carl Brave: Carl Brave: biografia essenziale “Notti Brave Amarcord”, il nuovo album di Carl Brave A 7 anni dal suo primo disco solista “Notti Brave”, Carl Brave torna sulle scene con ... 🔗.com

“Una notte io e il mio amico abbiamo rischiato di brutto al Gay Village. Oggi tutti giudicano tutto, anche a ‘causa’ dei talent e di MasterChef”: parla Carl Brave - “Notti Brave Amarcord”, anticipato dal singolo “Morto a galla”, è il giro di boa di Carl Brave che chiude un cerchio affidando le sue nuove canzoni più crude, dure e senza sconti al suo “vecchio se stesso”. Non manca davvero nulla della vita del rapper e cantautore che svela alcuni aspetti inediti della sua vita passata, ma che ha anche chiara una idea: “Oggi sono più maturo”. Sullo sfondo c’è Roma, ma non quella patinata delle cartoline o quella ritratta nei film americani, ma quella tra droga, prostituzione e violenza. 🔗ilfattoquotidiano.it

Carl Brave annuncia la tracklist del nuovo album Notti brave amarcord - Carl Brave torna sulla scena con Notti Brave Amarcord, il suo nuovo album, la tracklist Carl Brave torna sulla scena con Notti Brave Amarcord (Warner Music Italy), il suo nuovo album, fuori ovunque venerdì 25 aprile. Un disco che affonda le mani nel passato per riscrivere il presente, che prende tempo per raccontare quello che siamo troppo abituati a lasciar correre. In questi due anni, Carl Brave non è stato fermo. 🔗.com

Carl Brave pubblica il suo disco più sincero: «Ogni cosa scritta mi è successa davvero, tutto parla del mio passato» - In copertina la foto di lui da bambino in braccio a sua mamma, una fotografia scattata nella loro prima casa, con i gabbiani disegnati da suo padre. Notti Brave Amarcord, in uscita il 25 aprile, è ... 🔗cosmopolitan.com

“Notti Brave Amarcord”, il nuovo album di Carl Brave: «Che bella la nostalgia» - Il disco di Carl Brave "Notti Brave Amarcord" è disponibile dal 25 aprile. Il rapper romano torna alle origini e racconta il suo passato ... 🔗sorrisi.com

Carl Brave: "Sono tornato al passato per guardare al futuro" - È uscito "Notti Brave Amarcord", il nuovo album di Carl Brave con cui il cantautore romano unisce passato e presente. Tgcom24 lo ha intervistato. 🔗msn.com