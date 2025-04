Carenza di insegnanti in tutta Italia diventa un’opportunità Docenti it

Carenza di insegnanti in tutta Italia, diventa un’opportunità Docenti.it - Con la ripresa delle attività didattiche, il sistema scolastico italiano si trova nuovamente a fronteggiare una sfida consolidata: una significativa carenza di insegnanti, aggravata dalle necessità del post-festività. Nonostante il Ministero dell’Istruzione abbia già assunto oltre 50.000 docenti per l’anno scolastico in corso, le cattedre scoperte rimangono un problema rilevante. Secondo le stime, per garantire […] L'articolo Carenza di insegnanti in tutta Italia, diventa un’opportunità Docenti. 🔗orizzontescuola.it

Sostegno, 3.757 Posti Vacanti: Insegnanti preoccupati per questa Distribuzione Geografica delle Cattedre - Cattedre per il sostegno, vacanti 3.757 posti Per carenza di candidati ... in cui sono rimasti scoperti ben 3.757 posti. Non in tutta Italia però si verifica la stessa situazione. 🔗msn.com

Matteo Renzi non fa sconti : “Gli insegnanti italiani hanno uno stipendio da fame, così la scuola non può funzionare” - Il leader di Italia Viva ... degli stipendi degli insegnanti italiani, sottolineando il gap con gli altri Paesi UE e il resto del pubblico impiego. Stipendi bassi e carenza di valorizzazione ... 🔗msn.com