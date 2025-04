Cardinali papabili in vista del Conclave chi sono e da dove vengono

vista del collegio Cardinalizio che si terrà a Roma Wired.it - Cardinali papabili in vista del Conclave, chi sono e da dove vengono Leggi su Wired.it I nomi, le schede, le posizioni dei principali candidati a salire al soglio Pontificio indel collegiozio che si terrà a Roma

Spopola il FantaPapa: in 5 mila hanno già stilato la lista dei “papabili” in vista del Conclave. Ecco come funziona: gli 11 cardinali, i bonus e i malus previsti - Dopo il Fantacalcio e il FantaSanremo, ora arriva il FantaPapa. Oramai i vari “Fanta” spopolano sempre più sui social e così ora, oltre allo sport ed alla musica, perché non tentare la stessa formula per il Conclave? L’idea è venuta, ancora una volta, agli ideatori del format, Mauro Vanetti e Pietro Pace, ed è già un successo: gli iscritti, al momento, sono oltre 5 mila. Per le quote, al momento, i più papabili all’elezione sarebbero il cardinale italiano Pietro Parolin e quello filippino Luis Antonio Tagle. 🔗ilfattoquotidiano.it

Cardinali papabili in vista del Conclave, chi sono e da dove vengono - I nomi, le schede, le posizioni dei principali candidati a salire al soglio Pontificio in vista del collegio cardinalizio che si terrà a Roma nei primi giorni di maggio 🔗wired.it

Verso il Conclave: da Parolin a Zuppi, da Pizzaballa a Ulrich Steiner, al congolese Besungu, ecco i cardinali "papabili" - In un collegio con 135 elettori, la maggior parte nominata da Bergoglio, le visioni sulle questioni riguardanti vita e governo della Chiesa restano molteplici e spesso distanti da quelle che hanno caratterizzato Francesco 🔗tgcom24.mediaset.it

Verso il Conclave, le ipotesi sui cardinali papabili: i nomi per il dopo Francesco - Leggi su Sky TG24 l'articolo Verso il Conclave, le ipotesi sui cardinali papabili: i nomi per il dopo Francesco ... 🔗tg24.sky.it

Conclave: cos'è, come funziona, come viene eletto il Papa, quali sono i cardinali che voteranno e perché c'è la fumata bianca - Niente cellulari, né pc, né tv, vietata anche la lettura di quotidiani. Finestre rigorosamente chiuse in Sistina. Per i cardinali che entreranno in Conclave (133 su 135 con diritto ... 🔗ilmattino.it

Conclave, oggi può essere decisa la data. Ripartono le congregazioni: ecco i cardinali «papabili» - Una volta si accampavano tra brande e tramezzi nel Palazzo Apostolico e la rapidità del voto, considerata l’età media, era garantita: «Il conclave non durerà più di tre giorni, dopo il terzo non se ne ... 🔗informazione.it