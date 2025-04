Cardinali in congregazione | data del conclave e caso Becciu cosa trapela

data d'inizio del conclave e il caso legato ad Angelo Becciu: entrerà o non entrerà per eleggere il papa successore di Francesco? Gli orientamenti al momento danno la data d'inizio che dovrebbe essere, come sempre sostenuto anche da Il Tempo, il primo giorno utile, ovvero lunedì 5 maggio. Il giorno precedente, infatti, finiscono i novendiali, quindi il primo giorno utile anche secondo la Costituzione Apostolica Universi Dominici Gregis di Giovanni Paolo II. È il testo che regola il conclave, che prevede che abbia inizio tra il quindicesimo giorno e non oltre il ventesimo dalla data della morte del Papa, quindi appunto quella finestra tra il 5 e il 10 di maggio. Quello che emerge è che i Cardinali starebbero accelerando e la data sarebbe quindi la prima utile, il 5 maggio. Iltempo.it - Cardinali in congregazione: data del conclave e caso Becciu, cosa trapela Leggi su Iltempo.it Le Congregazioni generali entrano nel vivo: nella riunione di oggi due punti fondamentali all'ordine del giorno, lad'inizio dele illegato ad Angelo: entrerà o non entrerà per eleggere il papa successore di Francesco? Gli orientamenti al momento danno lad'inizio che dovrebbe essere, come sempre sostenuto anche da Il Tempo, il primo giorno utile, ovvero lunedì 5 maggio. Il giorno precedente, infatti, finiscono i novendiali, quindi il primo giorno utile anche secondo la Costituzione Apostolica Universi Dominici Gregis di Giovanni Paolo II. È il testo che regola il, che prevede che abbia inizio tra il quindicesimo giorno e non oltre il ventesimo dalladella morte del Papa, quindi appunto quella finestra tra il 5 e il 10 di maggio. Quello che emerge è che istarebbero accelerando e lasarebbe quindi la prima utile, il 5 maggio.

Cosa riportano altre fonti

Conclave, oggi nuova congregazione dei cardinali per decidere la data di inizio: “C’è atmosfera amabile” - Nella mattinata di oggi, lunedì 28 aprile, i cardinali si rivedranno per una nuova congregazione generale in Vaticano. Gli incontri dei giorni scorsi sono stati incentrati sull'organizzazione dei riti per la morte di Papa Francesco, ora invece dovrebbero iniziare le discussioni sul Conclave e su quando avrà inizio la votazione per l'elezione del successore di Bergoglio.Continua a leggere 🔗fanpage.it

I cardinali tornano a riunirsi. Conclave, attesa per la data d'inizio - Inizia ufficialmente la grande marcia di avvicinamento all'avvio del Conclave in cui sarà eletto il successore di Papa Francesco. Lunedì mattina alle 9 i cardinali si rivedranno per una nuova congregazione generale in Vaticano. Se i primi incontri sembrano essere stati incentrati prevalentemente sull'organizzazione dei giorni successivi alla morte di Bergoglio (anche se complessivamente si sono registrati circa 70 interventi), ora si dovrebbe iniziare a entrare nel vivo delle discussioni. 🔗iltempo.it

Papa Francesco, cosa succede oggi 22 aprile: l'annuncio della data dei funerali e la congregazione dei cardinali - Papa Francesco è morto ieri, 21 aprile, nel suo appartamento a Santa Marta. E subito si è messa in moto la macchina che porterà all'elezione del nuovo Pontefice, con una... 🔗leggo.it

Approfondimenti da altre fonti

Papa Francesco, verso il Conclave. Le news di oggi; Conclave per eleggere il nuovo Papa, oggi l'arrivo dei cardinali a Roma e la data esatta; Terza Congregazione dei cardinali, conversazione sulla Chiesa e il mondo; Conclave, oggi nuova congregazione dei cardinali per decidere la data di inizio: C'è atmosfera amabile. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Cardinali in congregazione: data del conclave e caso Becciu, cosa trapela - Le Congregazioni generali entrano nel vivo: nella riunione di oggi due punti fondamentali all'ordine del giorno, la data d'inizio ... 🔗iltempo.it

Conclave per eleggere il nuovo Papa, oggi l'arrivo dei cardinali a Roma e la data esatta - Da oggi - 28 apirle - si comincia a lavorare per il Conclave: la quinta congregazione generale dei cardinali stabilirà la data definitiva. Fernando Filoni, il cardinale ... 🔗ilmattino.it

Nuovo Papa, oggi le Congregazioni per la data del Conclave: ecco cosa sono - Al Collegio dei Cardinali è affidato il governo della Chiesa per la preparazione di quanto è necessario all’elezione del nuovo Pontefice ... 🔗msn.com