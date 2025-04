Cardinale Zuppi | l’ex prof con le Clarks ai piedi visto dai suoi alunni

Cardinale Zuppi visto dai suoi alunni: anno scolastico 1980-81, liceo classico ‘Lucrezio Caro’, zona nord di Roma. In un giorno di fine ottobre si presenta in classe, sezione E, il nuovo professore di religione. Pullover nero a collo alto, tolfa, Clark marroni e un sorriso come principale segno distintivo, quasi a voler essere subito un riferimento tangibile al suo approccio aperto, schietto e amichevole. Il suo nome è Matteo Maria Zuppi, all’epoca diacono.Quaranticinque anni dopo, alcuni alunni di quell’istituto liceale tengono ancora in mente parole, sguardi, argomenti di quel giovane insegnante appena venticinquenne, fresco di laurea in lettere e filosofia con una tesi in storia del Cristianesimo. E ora che molti di quei ragazzi diventati adulti hanno seguito, a distanza ma con curiosità, il percorso ecclesiastico di colui che, entrato nel seminario di Palestrina negli anni Settanta, è ora tra i cardinali più papabili per succedere a Papa Bergoglio, i pensieri e gli argomenti trattati nel corso delle sue lezioni si fanno ancora più nitidi e sinceri. Lapresse.it - Cardinale Zuppi: l’ex prof con le Clarks ai piedi visto dai suoi alunni Leggi su Lapresse.it Ildai: anno scolastico 1980-81, liceo classico ‘Lucrezio Caro’, zona nord di Roma. In un giorno di fine ottobre si presenta in classe, sezione E, il nuovoessore di religione. Pullover nero a collo alto, tolfa, Clark marroni e un sorriso come principale segno distintivo, quasi a voler essere subito un riferimento tangibile al suo approccio aperto, schietto e amichevole. Il suo nome è Matteo Maria, all’epoca diacono.Quaranticinque anni dopo, alcunidi quell’istituto liceale tengono ancora in mente parole, sguardi, argomenti di quel giovane insegnante appena venticinquenne, fresco di laurea in lettere e filosofia con una tesi in storia del Cristianesimo. E ora che molti di quei ragazzi diventati adulti hanno seguito, a distanza ma con curiosità, il percorso ecclesiastico di colui che, entrato nel seminario di Palestrina negli anni Settanta, è ora tra i cardinali più papabili per succedere a Papa Bergoglio, i pensieri e gli argomenti trattati nel corso delle sue lezioni si fanno ancora più nitidi e sinceri.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Conclave 2025, il cardinale Zuppi scherza con i giornalisti - Il cardinale Matteo Zuppi scherza coi giornalisti al suo arrivo in Vaticano per la riunione dei porporati che dovrà decidere, forse già oggi, la data di inizio del Conclave. “Sono ancora in apnea. Sono in lenta risalita. In lentissima risalita dall’apnea”, ha dichiarato il presidente della Cei. Nella riunione di oggi iniziata alle 9 nella Sala del Sinodo si deciderà probabilmente la data di inizio del conclave. 🔗lapresse.it

“Dalla solitudine alla comunità”: a Carpi incontro con il cardinale Zuppi e il filosofo Mancini - “Il coraggio di cambiare. Dalla solitudine alla comunità” è il titolo dell’incontro promosso dal progetto “Tavola Amica” con due relatori d’eccezione: il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, e il filosofo Roberto Mancini, docente all’Università di Macerata... 🔗modenatoday.it

Morte Papa Francesco, Cardinale Zuppi (Cei): Un momento doloroso per tutta la Chiesa - “È un momento doloroso e di grande sofferenza per tutta la Chiesa. Affidiamo all’abbraccio del Signore il nostro amato Papa Francesco, nella certezza, come lui stesso ci ha insegnato, che ‘tutto si rivela nella misericordia; tutto si risolve nell’amore misericordioso del Padre’. Chiedo a tutte le Chiese in Italia che siano suonate le campane delle chiese in segno di lutto e che siano favoriti momenti di preghiera personale e comunitaria, in comunione tra di noi e con la Chiesa universale”. 🔗ildenaro.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Il Conclave è già iniziato: ecco i cardinali favoriti a diventare Papa. Parla il vaticanista Piero Schiavazzi; Morte di Davide Astori: Cassazione conferma condanna per il medico Giorgio Galanti; MID, l'ex calciatore Ferdinando De Napoli entra a far parte del coordinamento campano per Avellino; Università Cattolica, la tragica scomparsa del rettore Anelli. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Chi è il cardinale Matteo Zuppi: vive in un pensionato per preti anziani e gira in bicicletta - Per tutti il cardinal Zuppi è don Matteo. Un prete “callejero”, di strada, come piacevano tanto a Bergoglio, provvisto, al tempo stesso, di un profilo altamente politico. In ... 🔗ilmattino.it

Zuppi, l’attesa dei fedeli per il capo dei vescovi: “Ma non toccherà a me” - Sul prato della casa di accoglienza appena restaurata nell’ex canonica di Casadio, frazione di Argelato, profonda campagna bolognese, il cardinale Matteo Zuppi sorride, rassicura tutti ... 🔗repubblica.it

Il cardinale, e papabile, Matteo Zuppi: “Non andrò via finché il Bologna non vincerà lo scudetto” - Accontentiamoci di ridurla a una battuta di spirito e riferirla senza secondi fini. Il cardinale Matteo Zuppi, nell’incontro con i preti bolognesi del vicariato centro, incontrati in mattinata ... 🔗blitzquotidiano.it