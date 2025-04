Card Reina non è il tempo di equilibrismi o rivalse

"Non può essere, questo, il tempo di equilibrismi, tattiche, prudenze, il tempo che asseconda l'istinto di tornare indietro, o peggio, di rivalse e di alleanze di potere, ma serve una disposizione radicale a entrare nel sogno di Dio affidato alle nostre povere mani". Lo dice il Cardinale vicario di Roma, Baldo Reina, nell'omelia della messa in suffragio per Papa Francesco.

Papa Francesco e la preghiera del mondo. Messa al Gemelli con card. Reina - Papa Francesco e la preghiera del mondo. Il vicario per la Diocesi di Roma, il card. Baldo Reina, ha partecipato all’adorazione e presieduto la celebrazione con personale del Policlinico Gemelli, fedeli e studenti. Servizio di Paolo Fucili The post Papa Francesco e la preghiera del mondo. Messa al Gemelli con card. Reina first appeared on TG2000. 🔗tv2000.it

Card.Reina:"Messa speciale per il Papa" - 10.15 Questa sera alle 17.30 nella Chiesa di San Giovanni Laterano a Roma il vicario del Papa per la città, card.Reina ,presiederà una Messa con una speciale intercessione per la salute di Papa Francesco. Lo stesso faranno i parroci e i sacerdoti nelle celebrazioni di oggi. "In comunione di fede e di preghiera, ciascuno nella propria comunità - è l' invito del card.Reina- innalzeremo al Signore la nostra supplica per il Santo Padre, affinché lo sostenga con la Sua grazia e lo ricolmi della forza necessaria per attraversare questa prova". 🔗servizitelevideo.rai.it

Papa Francesco, card. Reina: Vangelo, povertà, fraternità sue eredità - In questi giorni di memoria e di preghiera anche la domanda su quale sia l’eredità del pontificato di Francesco. Le parole del Vicario della Diocesi di Roma, il cardinale Baldo Reina. The post Papa Francesco, card. Reina: Vangelo, povertà, fraternità sue eredità first appeared on TG2000. 🔗tv2000.it

Papa Francesco: card. Reina, “che ne sarà dei processi avviati?”, “nostro dovere dovrebbe essere ordinare quello che è incominciato” - “La gente gli ha riconosciuto di essere stato un pastore universale e la barca di Pietro ha bisogno di questa navigazione larga che sconfina e sorprende”. Con queste parole il card. Baldassarre Reina, ... 🔗agensir.it

Novendiali: il card. Reina presiede Messa terzo giorno - Sarà il card. Baldassarre Reina, vicario generale per la diocesi di Roma, a presiedere questo pomeriggio, alle 17 nella basilica di San Pietro, la celebrazione eucaristica nel terzo giorno dei Novendi ... 🔗toscanaoggi.it