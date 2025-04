Capriolo dà in escandescenze fuori da un bar e ferisce un carabiniere | arrestato

Capriolo (Brescia) – Paura a Capriolo dove un uomo di origini straniere ha dato in escandescenze. Il bilancio è di un carabiniere ferito con una prognosi di 10 giorni. Oggi pomeriggio il suo fermo è stato convalidato e il giudice ha per lui disposto l’obbligo di firma quotidiano nella caserma dei carabinieri di Capriolo. A intervenire sono stati i carabinieri di Marone poi supportati da quelli di Rovato. Era circa l’una e mezzo del mattino tra domenica e lunedì quando qualcuno ha chiamato il 112 chiedendo aiuto agli operatori della centrale di Brescia, che sul posto ha inviato la pattuglia di Marone.Il primo teatro dei fatti è stato l’esterno del bar Kuda Rah Cafè di via Calepio 51, in quel momento chiuso. Secondo la prima ricostruzione dei fatti l’uomo di origine marocchine, noto alle autorità, stava lanciando tavolini e sedie verso il locale, che ha vetrine e porta in vetro. Ilgiorno.it - Capriolo, dà in escandescenze fuori da un bar e ferisce un carabiniere: arrestato Leggi su Ilgiorno.it (Brescia) – Paura adove un uomo di origini straniere ha dato in. Il bilancio è di unferito con una prognosi di 10 giorni. Oggi pomeriggio il suo fermo è stato convalidato e il giudice ha per lui disposto l’obbligo di firma quotidiano nella caserma dei carabinieri di. A intervenire sono stati i carabinieri di Marone poi supportati da quelli di Rovato. Era circa l’una e mezzo del mattino tra domenica e lunedì quando qualcuno ha chiamato il 112 chiedendo aiuto agli operatori della centrale di Brescia, che sul posto ha inviato la pattuglia di Marone.Il primo teatro dei fatti è stato l’esterno del bar Kuda Rah Cafè di via Calepio 51, in quel momento chiuso. Secondo la prima ricostruzione dei fatti l’uomo di origine marocchine, noto alle autorità, stava lanciando tavolini e sedie verso il locale, che ha vetrine e porta in vetro.

Su questo argomento da altre fonti

Mamma minaccia di gettarsi dal ponte insieme ai figli: salvati da un poliziotto fuori servizio a Bolzano - La donna minacciava di gettarsi dal Ponte Adige di Bolzano e trascinare con sé i suoi due figli: a farla desistere è stato il provvidenziale intervento di un agente di polizia fuori servizio.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Sainz, inizio da incubo: fuori a Melbourne, 13esimo in Cina. E Albon vola - (Adnkronos) – Inizio da incubo per Carlos Sainz. La nuova stagione di Formula 1 del pilota spagnolo si è aperta con l'addio alla Ferrari, che lo ha sostituito con Lewis Hamilton, e l'arrivo in Williams, ma le prime due gare dell'anno non hanno rispettato le aspettative. Nel Gp di Cina infatti Carlos si è dovuto […] 🔗periodicodaily.com

George Li, Lorenza in Mare Fuori: “Speravo di sembrare odiosa. Da donna vorrei non dover fare la scelta di Sofia” - George Li Tourniaire è l'attrice 22enne che interpreta Lorenza, la figlia della direttrice Sofia Durante, in Mare Fuori 5. Carattere altezzoso e anche per questo odioso, il suo personaggio si distingue dall'interprete che, invece, è piena di vitalità e voglia di interpretare nuovi e sfaccettati personaggi.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Se ne parla anche su altri siti

Capriolo, dà in escandescenze fuori da un bar e ferisce un carabiniere: arrestato; Lancia tavoli e bottiglie fuori dal bar, poi picchia i carabinieri: arrestato; Dà in escandescenze fuori dalla banca, aggredisce i soccorritori di Croce Rossa. 🔗Se ne parla anche su altri siti