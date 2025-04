Cappella Sistina luogo del Conclave e di capolavori dell’arte

Conclave visto da una prospettiva d’arte. Infatti, il luogo dove si riuniranno i cardinali per eleggere il Pontefice è la stupenda Cappella Sistina, affrescata da Michelangelo e da altri celebri artisti del Quattrocento.Servizio di Clara Iatosti Cappella Sistina, luogo del Conclave e di capolavori dell’arte TG2000. Tv2000.it - Cappella Sistina, luogo del Conclave e di capolavori dell’arte Leggi su Tv2000.it Ilvisto da una prospettiva d’arte. Infatti, ildove si riuniranno i cardinali per eleggere il Pontefice è la stupenda, affrescata da Michelangelo e da altri celebri artisti del Quattrocento.Servizio di Clara Iatostidele diTG2000.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Conclave, lavori alla Cappella Sistina (per creare 134 postazioni): la piattaforma di tubi, le stufe, la fumata. Cosa cambia - Ingegneri, vigili del fuoco, tappezzieri, elettricisti, falegnami, fabbri. Da stamattina ? per almeno sette giorni di lavoro ? la Cappella Sistina sarà sottoposta ad una radicale... 🔗ilmessaggero.it

La Cappella Sistina chiude in vista del Conclave - Il Vaticano chiuderà al pubblico la Cappella Sistina a partire da lunedì, per i preparativi in vista del Conclave che eleggerà il prossimo Pontefice dopo la morte di Papa Francesco. Secondo un calendario stabilito dal diritto canonico, il Conclave può iniziare solo dopo il periodo di lutto di nove giorni. 🔗lapresse.it

La Cappella Sistina chiude da oggi in vista del conclave. Ancora nessuna delibera sul caso Becciu - La cappella Sistina è chiusa al pubblico a partire da oggi in vista del conclave. Lo ha annunciato la direzione dei Musei Vaticani sul proprio sito. "Si comunica che la Cappella Sistina - si legge - sarà chiusa al pubblico a decorrere da lunedì 28 aprile 2025 per le esigenze del conclave. Sono parimenti sospese tutte le visite ai Giardini Vaticani e alla Necropoli della Via Triumphalis». Nella... 🔗feedpress.me

Ne parlano su altre fonti

Conclave. Il giuramento, i voti, lo scrutinio: cosa accadrà nella Cappella Sistina; La Cappella Sistina si prepara ad accogliere il Conclave per l'elezione del nuovo Papa; Il 7 maggio via al Conclave: lo hanno deciso i cardinali; chiusa al pubblico la Cappella Sistina da oggi; Conclave, lavori di preparazione alla Cappella Sistina. Come cambia. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Conclave, lavori di preparazione alla Cappella Sistina. Come cambia - Dal 28 aprile, come si legge anche sul sito dei Musei Vaticani, la Cappella Sistina è chiusa al pubblico per via delle esigenze legate al conclave. Sono sospese anche tutte le visite ai Giardini ... 🔗tg24.sky.it

Un'immagine della Cappella Sistina, tratta dal Conclave del 2013 - Ansa - Rileggiamo la Costituzione apostolica che regola la Sede Vacante, una bussola per il Collegio cardinalizio. A controllare riservatezza e correttezza delle operazioni di voto sarà il camerlengo ... 🔗avvenire.it

Cappella Sistina chiusa per il Conclave e nessun rimborso ai turisti, il caso che fa discutere - Con il Conclave previsto il 7 maggio, già dal 28 aprile la Cappella Sistina chiude ai turisti. Nessun rimborso: i Musei Vaticani restano visitabili ... 🔗virgilio.it