Capitan Antenucci saluta il calcio | emozioni e ringraziamenti al Mazza

Il botta e risposta tra gli ultras e il presidente Tacopina non ha rovinato la festa organizzata per celebrare la carriera di Capitan Antenucci, che a fine stagione appenderà le scarpette al chiodo.Nel giorno della sua ultima partita ufficiale di campionato, il club biancazzurro ha regalato al numero 7 la doverosa passerella nello stadio che lo ha visto protagonista tanti anni prima in cadetteria, poi in serie A e infine in Lega Pro. Davanti ai 6mila del Mazza, sono state proiettate le immagini dei gol più belli di Mirco, oltre al saluto di tanti compagni di mille battaglie. Compresi gli ex spallini Schiattarella e Lazzari.Commosse ed emozionanti le parole pronunciate dalla moglie Eleonora e dalle figlie Camilla, Sofia e Alice, che hanno ricordato il percorso eccezionale compiuto dal marito e dal papà in tanti anni da calciatore professionista.

