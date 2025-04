Capezzone | Sapete con chi ha cenato Macron?

Capezzone nel suo "Occhio al caffè", la rassegna stampa politicamente scorrettissima di oggi. "Sul Corriere della Sera 18 pagine, sulla Stampa 15, su Repubblica 17, così per dare un'idea della situazione". "Partiamo da 3 analisi catastrofiste, Orsina sul Giornale, Ferrara sul Foglio e Paolo Mieli sul Corriere della Sera - prosegue il direttore editoriale di Libero -, che vi dicono è tutto un disastro. Niente illusioni per la foto Trump-Zelensky. Dice Orsina: sarà difficilissimo ricostruire l'Occidente. Dice Ferrara: è già pronta una nuova Yalta, con la spartizione del mondo tra Usa, Russia e Cina. Liberoquotidiano.it - Capezzone: "Sapete con chi ha cenato Macron?" Leggi su Liberoquotidiano.it "Sono passati 2 giorni dai funerali di Papa Francesco e la tendenza sui giornali internazionali è dare uno spazio al tema significativo, ma limitato. In Italia invece è tutto diverso", sottolinea Danielenel suo "Occhio al caffè", la rassegna stampa politicamente scorrettissima di oggi. "Sul Corriere della Sera 18 pagine, sulla Stampa 15, su Repubblica 17, così per dare un'idea della situazione". "Partiamo da 3 analisi catastrofiste, Orsina sul Giornale, Ferrara sul Foglio e Paolo Mieli sul Corriere della Sera - prosegue il direttore editoriale di Libero -, che vi dicono è tutto un disastro. Niente illusioni per la foto Trump-Zelensky. Dice Orsina: sarà difficilissimo ricostruire l'Occidente. Dice Ferrara: è già pronta una nuova Yalta, con la spartizione del mondo tra Usa, Russia e Cina.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Neffa che fine ha fatto? Sapete se ha moglie e figli e dove vive? - Neffa ha portato al successo diversi brani iconici, tra cui Io la mia signorina. Conosciamolo meglio! Leggi anche: Shablo chi è? Qual è il suo vero nome e perché è famoso? Registrato all’anagrafe con il vero nome di Giovanni Pellino, Neffa ha scelto il suo nome d’arte ispirandosi a un ex calciatore della Cremonese, il paraguaiano Gustavo Neffa. Nato in provincia di Salerno, a Scafati, il 7 ottobre 1967, il cantante ha iniziato la sua carriera negli anni Ottanta come batterista in diversi gruppi hardcore punk, tra cui gli Impact. 🔗donnapop.it

Sapete quanto ha speso Chiara Ferragni per le spese legali? La cifra è davvero assurda! - Chiara Ferragni ultimamente ha avuto spesso a che fare con gli avvocati; sia per ciò che riguarda il Pandoro-Gate, sia per il divorzio da Fedez. Ma quanto ha speso per la sua difesa legale? Come sappiamo, di recente sono state istituite due assemblee per quanto riguarda il futuro delle società dell’influencer di Cremona; la Fenice Srl ha approvato un aumento di capitale pari a ben 6,4 milioni di euro. 🔗donnapop.it

Bianca Balti che tumore ha? Sapete chi è il suo fidanzato oggi i suoi ex compagni? Com’era da giovane? - Bianca Balti, la top model italiana famosa a livello internazionale, ha rivelato pubblicamente di avere un tumore. Nonostante tutto si mostra al mondo intero con la positività che l’ha sempre contraddistinta, accanto alle sue figlie e al compagno che non l’hanno mai lasciata sola! Scopriamo di seguito tutto il percorso della splendida super modella! Leggi anche: Bianca Balti a Sanremo nonostante il tumore: come sta oggi? «Non è ancora finita» Concentrato di bellezza e fascino, Bianca Balti è la top model italiana tra le più richieste, non soltanto nella penisola ma anche in tutte le ... 🔗donnapop.it

Se ne parla anche su altri siti

Capezzone: Sapete con chi ha cenato Macron? | .it; L'incontro Meloni-Vance a palazzo Chigi - Segui la diretta | .it; Giorgia Meloni, il dramma dell'interprete: È stato terribile | .it; Casini spiana Schlein: Su Meloni finge di non capire | .it. 🔗Su questo argomento da altre fonti