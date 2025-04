Caos Lega-Lecce parla Simonelli | Mostrata grande sensibilità

Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega Serie A, ha voluto chiarire la posizione della Lega Calcio in merito ad Atalanta-Lecce. La gara si è disputata ieri sera a Bergamo ed è terminata 1-1. I salentini avrebbero dovuto sfidare gli orobici venerdì, ma la sfida è stata rinviata di 48 ore dopo la tragica scomparsa di Graziano Fiorita, fisioterapista storico del club giallorosso.

Il Lecce ha sperato fino all'ultimo in un rinvio che non è arrivato e il club ha diramato un durissimo comunicato poco prima del fischio d'inizio. A Begamo il Lecce ha deciso di scendere in campo con un'anonima maglia bianca, senza alcuno stemma e solo la frase "Nessun valore, nessun colore".

