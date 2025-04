Caos Inter spunta un retroscena che fa scoppiare la polemica | i dettagli

Caos in casa Inter, il retroscena che è saltato fuori ha fatto scoppiare la polemica: i nerazzurri non ci stanno. L’Inter è al lavoro con Simone Inzaghi per la super sfida che dovrà disputare mercoledì sera – 30 aprile alle ore 21:00 – in trasferta contro il Barcellona. La semifinale d’andata di Champions League sarà un match fondamentale per la corsa nerazzurra all’Interno della competizione europea per eccellenza, ma di sicuro la squadra non ci arriva in maniera del tutto positiva. Un retroscena saltato fuori nelle ultime ore ha fatto crescere ancora di più la tensione.Caos Inter, spunta un retroscena che fa scoppiare la polemica: i dettagli (LaPresse) – Tvplay.itL’Inter viene di fatto da tre sconfitte consecutive: due in campionato, contro Bologna prima e Roma dopo, e una in Coppa Italia contro il Milan che è dal canto suo passato in finale. Tvplay.it - Caos Inter, spunta un retroscena che fa scoppiare la polemica: i dettagli Leggi su Tvplay.it in casa, ilche è saltato fuori ha fattola: i nerazzurri non ci stanno. L’è al lavoro con Simone Inzaghi per la super sfida che dovrà disputare mercoledì sera – 30 aprile alle ore 21:00 – in trasferta contro il Barcellona. La semifinale d’andata di Champions League sarà un match fondamentale per la corsa nerazzurra all’no della competizione europea per eccellenza, ma di sicuro la squadra non ci arriva in maniera del tutto positiva. Unsaltato fuori nelle ultime ore ha fatto crescere ancora di più la tensione.unche fala: i(LaPresse) – Tvplay.itL’viene di fatto da tre sconfitte consecutive: due in campionato, contro Bologna prima e Roma dopo, e una in Coppa Italia contro il Milan che è dal canto suo passato in finale.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Calciomercato Inter, Jonathan David del Lille sarà il nuovo rinforzo dei nerazzurri in estate? Spunta un retroscena - Calciomercato Inter, Jonathan David del Lille è il nuovo obiettivo per i nerazzurri. Spunta fuori una nuova indiscrezione Dopo aver definito l’arrivo di Susic, i nerazzurri vogliono mettere le mani su un altro giovane talento per la prossima stagione. Nelle ultime ore in casa Inter circola il nome di Jonathan David, talentuoso attaccante canadese in […] 🔗calcionews24.com

Sucic Inter, a brevissimo visite mediche e firma: spunta il retroscena su quella telefonata di Ausilio - di RedazioneSucic Inter, a brevissimo visite mediche e firma: spunta il retroscena su quella telefonata fatta da Ausilio al centrocampista croato Petar Sucic è l’ultimo colpo siglato dal mercato Inter. Il centrocampista croato classe 2003 è stato prelevato dalla Dinamo Zagabria per circa 16 milioni di euro, ma rimarrà in prestito fino al termine della stagione in Croazia. Il suo sbarco a Milano è atteso per domani: prima le visite mediche, poi la firma sul contratto di 5 anni con il suo nuovo club e poi sugli spalti di San Siro per assistere al match contro la Fiorentina. 🔗internews24.com

Frattesi Inter, non c’era soltanto la Roma su di lui a gennaio: spunta il retroscena a sorpresa su quella rivale! - di RedazioneFrattesi Inter, non c’era soltanto la Roma su di lui a gennaio: spunta il retroscena a sorpresa su quella rivale! Ecco chi lo voleva Davide Frattesi è stato il tormentone del mercato Inter della scorsa finestra invernale, tra le continue voci sul possibile addio e le smentite da parte della società e del diretto interessato. Alla fine ha prevalso la volontà del club di trattenere l’ex Sassuolo, sul quale erano puntati gli occhi della Roma. 🔗internews24.com

Approfondimenti da altre fonti

Caso ultras Inter, spunta un altro omicidio. E perché i parcheggi di San Siro erano gratis per la partita di Champions? Che ruolo aveva il cognato di Paolo Maldini nel racket? E l’arresto di Giuseppe Caminiti...; Napoli-Parma, il VAR violò il protocollo: nonostante il tocco fu richiamato l'arbitro per togliere il rigore su Simeone | FOTO; L'eredità, Simonetta sbaglia. Praticamente fot***, caos dopo i titoli di coda | .it; Napoli-Inter, caos arbitri: l’incredibile retroscena dell’intervallo. Foto. 🔗Ne parlano su altre fonti

Il caos sulla data di Inter-Roma, l'ira della Lazio: tutti i retroscena di una giornata difficile - Prima la scomparsa del Papa, poi la decisione di fermare lo sport sabato 26 aprile per i funerali: ieri in Lega Serie A si è vissuta una giornata febbrile di telefonate tra club, istituzioni e i broad ... 🔗gazzetta.it

Inter-Roma e rinvii: retroscena su azioni legali di De Laurentiis - Caos rinvio Inter-Roma, la ricostruzione di Repubblica: i nerazzurri volevano giocare il 21 maggio, no della Roma. E il Napoli... Sassari. L’incredibile entusiasmo del pubblico ha fatto cambiare i ... 🔗informazione.it

Inter, spunta un retroscena clamoroso su Solet: cosa sta succedendo davvero dietro le quinte? - Leggi l’articolo completo Inter, spunta un retroscena clamoroso su Solet: cosa sta succedendo davvero dietro le quinte?, su Notizie Inter. Colpaccio Milan in Arrivo! Furlani in missione per ... 🔗calcioblog.it