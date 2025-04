Caos in centro Ubriaco dopo la zuffa dà in escandescenza

centro a Ravenna. Erano da poco passate le 19 quando un uomo sulla trentina di nazionalità nigeriana, in preda ai fumi dell’alcol, prima si è azzuffato con un connazionale e poi ha dato in escandescenza tentando di aggredire una coppia di ragazzi arrivati in auto e prendendo a pugni le vetture che arrivavano in via Oriani.Il Caos, in cui fortunatamente non sono rimaste ferite altre persone oltre ai due uomini protagonisti della discussione finita a botte, che comunque non hanno riportato lesioni gravi, è scoppiato davanti all’ingresso del civico 41 della via del centro. Nella palazzina, in un appartamento al primo piano, abitano i due uomini che sono venuti alle mani. Non è ancora chiaro quali siano stati i motivi che li hanno portati prima a discutere e poi a colpirsi, riportando entrambi ferite alla testa. Ilrestodelcarlino.it - Caos in centro. Ubriaco, dopo la zuffa dà in escandescenza Leggi su Ilrestodelcarlino.it Momenti di paura nel tardo pomeriggio di ieri ina Ravenna. Erano da poco passate le 19 quando un uomo sulla trentina di nazionalità nigeriana, in preda ai fumi dell’alcol, prima si è azto con un connazionale e poi ha dato intentando di aggredire una coppia di ragazzi arrivati in auto e prendendo a pugni le vetture che arrivavano in via Oriani.Il, in cui fortunatamente non sono rimaste ferite altre persone oltre ai due uomini protagonisti della discussione finita a botte, che comunque non hanno riportato lesioni gravi, è scoppiato davanti all’ingresso del civico 41 della via del. Nella palazzina, in un appartamento al primo piano, abitano i due uomini che sono venuti alle mani. Non è ancora chiaro quali siano stati i motivi che li hanno portati prima a discutere e poi a colpirsi, riportando entrambi ferite alla testa.

