Caos arbitrale sull’audio di Inter-Roma Rosso a Yildiz | squalifica già decisa

In attesa dei tre posticipi di oggi, la 34esima giornata del campionato di Serie A è stata ricca di polemiche ed episodi da moviola. Fari puntati soprattutto sulla sfida tra Inter e Roma, con i nerazzurri che hanno reclamato due calci di rigore. Ndicka trattanie Bisseck (foto Ansa) – Calciomercato.it Bene ha fatto l'arbitro Fabbri a non concedere il primo: Ndicka da terra con la mano aggancia Dumfries sul piede, ma il difensore giallorosso era finito giù per una precedente spinta fallosa dell'esterno olandese. Male invece il fischietto di Ravenna e il Var sul secondo: lo stesso Ndicka impedisce a Bisseck di battere a rete da pochi metri. La trattenuta è reiterata e non reciproca, piuttosto si sarebbe dovuto discutere sul colore del cartellino: se si considera una chiara occasione da gol, trattandosi di fallo non genuino, l'ivoriano sarebbe dovuto essere espulso.

