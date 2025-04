Cantieri bloccati La soluzione sul sito

Cantieri.IT È IL sito del progetto dedicato da Wegreenit al recupero e al completamento dei Cantieri avviati con il Superbonus 110%, ma rimasti bloccati o incompiuti a causa di difficoltà operative, crisi d'impresa o per difficoltà finanziarie legate alla cessione dei crediti fiscali. L'iniziativa mira a formulare proposte economiche conformi alla normativa attuale e che tengano conto dell'agevolazione del 65%, anche tramite l'applicazione dello sconto in fattura, attraverso quattro fasi: l'analisi approfondita dello stato di avanzamento lavori, la verifica accurata della documentazione progettuale e amministrativa, la definizione di una strategia economica e di una proposta dettagliata, gli accordi in essere tra Wegreenit e primari istituti bancari per offrire ai condòmini soluzioni finanziarie in grado di garantire l'accesso al credito necessario per completare l'intervento, in particolare per la quota eccedente gli importi coperti dallo sconto in fattura.

