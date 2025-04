Cantieri bloccati a Milano 4 indagati sul caso di piazza Aspromonte | “Azzerare la Commissione Paesaggio”

piazza Aspromonte, tra i Cantieri bloccati a Milano, su quindici totali sono quattro i componenti della Commissione a essere stati indagati. Per questo motivo, l'ipotesi più accreditata è che Palazzo Marino azzeri la Commissione per il Paesaggio. Leggi su Fanpage.it Dalle indagini condotte intorno alla palazzina di, tra i, su quindici totali sono quattro i componenti dellaa essere stati. Per questo motivo, l'ipotesi più accreditata è che Palazzo Marino azzeri laper il Paesaggio.

Approfondimenti da altre fonti

Cantieri bloccati a Milano, le famiglie in protesta davanti a Palazzo Marino: “Siamo senza una casa” - Questa mattina decine di famiglie che hanno acquistato casa nei progetti bloccati dopo le inchieste della Procura si sono radunati in segno di protesta. "Non possiamo più aspettare, ora servono soluzioni concrete"Continua a leggere 🔗fanpage.it

Inchiesta urbanistica, quali sono i cantieri bloccati dalla Procura a Milano - Sono circa 150 le nuove costruzioni residenziali incompiute a Milano, decine di pratiche ferme e cantieri bloccati per le inchieste della Procura sulla gestione dell'urbanistica in città. Ecco i progetti più importanti, dalla Torre Stresa alle Park Towers di via Crescenzago.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Inchiesta urbanistica, Fontana incontra gli inquilini dei cantieri bloccati: “Subito il Salva Milano” - Si è svolto oggi a Palazzo Lombardia l’incontro tra gli inquilini dei cantieri bloccati a Milano e il presidente Attilio Fontana. Lo studio del comitato: "Sono circa 14.500 i nuclei familiari potenzialmente toccati dall'emergenza abitativa"Continua a leggere 🔗fanpage.it

Approfondimenti da altre fonti

Cantieri bloccati a Milano, 4 indagati sul caso di piazza Aspromonte: Azzerare la Commissione Paesaggio; Milano: centinaia di cantieri bloccati (parte 4); Caos urbanistica, fra progetti nel limbo e dubbi sul Salva Milano. La città che (non) cambia; Casa comprata e cantiere sequestrato, la rabbia di 1.600 famiglie. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Cantieri bloccati a Milano, 4 indagati sul caso di piazza Aspromonte: “Azzerare la Commissione Paesaggio” - Dalle indagini condotte intorno alla palazzina di piazza Aspromonte, tra i cantieri bloccati a Milano, su quindici totali sono quattro i componenti della ... 🔗fanpage.it

Salva Milano, cosa succede ora: i cantieri bloccati dalle inchieste e l'ansia di chi ha comprato casa - Dobbiamo far cadere questa giunta» assurta a simbolo del terremoto che sta scuotendo le fondamenta del «sistema Milano» dell ... è il discorso per i cantieri bloccati, per i quali si vanno ... 🔗msn.com

Salva Milano e i cantieri bloccati: 1.625 famiglie senza casa, senza soldi e senza tutele (e perché è la prima volta che succede) - Misura, pondera le parole. Poi evidenzia il clamoroso cortocircuito in cui sono finite 1.625 famiglie a Milano. Con il cantiere bloccato dalla Procura di Milano per presunti abusi edilizi. « ... 🔗corriere.it