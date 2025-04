Cannes 78 | annunciata la Giuria del Concorso c’è anche Alba Rohrwacher

Cannes 78: annunciata la Giuria del Concorso, c’è anche Alba RohrwacherCome annunciato in precedenza, la Giuria di Cannes 78 sarà presieduta dall’attrice francese Juliette Binoche. A lei si uniranno l’attrice e regista americana Halle Berry, la regista e sceneggiatrice indiana Payal Kapadia, l’attrice italiana Alba Rohrwacher, la scrittrice franco-marocchina Leïla Slimani, nonché il regista, documentarista e produttore congolese Dieudo Hamadi, il regista e sceneggiatore coreano Hong Sangsoo, il regista, sceneggiatore e produttore messicano Carlos Reygadas e l’attore americano Jeremy Strong.La Giuria avrà l’onore di assegnare la Palma d’Oro a uno dei 21 film in Concorso, dopo Anora di Sean Baker, presentato dalla Giuria di Greta Gerwig nel 2024. I vincitori saranno annunciati sabato 24 maggio durante la Cerimonia di Chiusura, trasmessa in diretta da France Télévisions in Francia e da Brut. Leggi su Cinefilos.it 78:ladel, c’èCome annunciato in precedenza, ladi78 sarà presieduta dall’attrice francese Juliette Binoche. A lei si uniranno l’attrice e regista americana Halle Berry, la regista e sceneggiatrice indiana Payal Kapadia, l’attrice italiana, la scrittrice franco-marocchina Leïla Slimani, nonché il regista, documentarista e produttore congolese Dieudo Hamadi, il regista e sceneggiatore coreano Hong Sangsoo, il regista, sceneggiatore e produttore messicano Carlos Reygadas e l’attore americano Jeremy Strong.Laavrà l’onore di assegnare la Palma d’Oro a uno dei 21 film in, dopo Anora di Sean Baker, presentato dalladi Greta Gerwig nel 2024. I vincitori saranno annunciati sabato 24 maggio durante la Cerimonia di Chiusura, trasmessa in diretta da France Télévisions in Francia e da Brut.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Cannes 78: annunciata la selezione ufficiale - Cannes 78: annunciata la selezione ufficiale Dopo aver appreso nelle scorse settimane cheRobert De Niro riceverà la Palma d’Oro e che Tom Cruise tornerà al 78° Festival di Cannes con il suo nuovo film, Mission: Impossible – The Final Reckoning, che sarà presentato Fuori Concorso, Iris Knobloch, presidente, e Thierry Frémaux, delegato generale, hanno ora annunciato la selezione ufficiale di Cannes 2025 che si terrà dal quest’anno dal 13 al 24 maggio. 🔗cinefilos.it

Cannes 78: Alice Rohrwacher presidente della giuria della Caméra d’or - Cannes 78: Alice Rohrwacher presidente della giuria della Caméra d’or Dopo il duo dello scorso anno con Emmanuelle Béart e Baloji, quest’anno la regista e sceneggiatrice italiana Alice Rohrwacher è stata scelta per presiedere la Giuria della Caméra d’or al Festival di Cannes 78. Questo premio è riservato d un’opera prima presentata nella Selezione Ufficiale, alla Semaine de la Critique o alla Quinzaine des Réalisateurs. 🔗cinefilos.it

Cannes 78: annunciata la selezione ufficiale. Mario Martone in concorso! - Cannes 78: annunciata la selezione ufficiale. Mario Martone in concorso! Dopo aver appreso nelle scorse settimane cheRobert De Niro riceverà la Palma d’Oro e che Tom Cruise tornerà al 78° Festival di Cannes con il suo nuovo film, Mission: Impossible – The Final Reckoning, che sarà presentato Fuori Concorso, Iris Knobloch, presidente, e Thierry Frémaux, delegato generale, hanno ora annunciato la selezione ufficiale di Cannes 2025 che si terrà dal quest’anno dal 13 al 24 maggio con Juliette Binoche presidentessa di giuria. 🔗cinefilos.it

Su questo argomento da altre fonti

Alice Rohrwacher presidente di giuria della Caméra d’Or al Festival di Cannes 2025; Festival di Cannes 2025: Juliette Binoche, Presidente della Giuria della 78a edizione; Festival di Cannes, annunciata la selezione ufficiale della 78ª edizione; Juliette Binoche sarà Presidente di giuria a Cannes 2025. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Alba Rohrwacher nella giuria di Cannes - (ANSA) - ROMA, 28 APR - Alba Rohrwacher nella giuria di Cannes. L'annuncio del festival a completamento del gruppo che con Juliette Binoche ... 🔗spettacoli.tiscali.it

Cannes 78: Alice Rohrwacher presidente della giuria della Caméra d’or - La regista Alice Rohrwacher è stata scelta per presiedere la Giuria della Caméra d'or al Festival di Cannes 78. 🔗cinefilos.it

Cannes, Alice Rohrwacher presidente di giuria della Camera d'Or - La regista e sceneggiatrice italiana Alice Rohrwacher è stata scelta per presiedere la Giuria della Caméra d'or al Festival di Cannes. 🔗msn.com