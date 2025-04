Universalmovies.it - Cannes 2025 | Halle Berry e Jeremy Strong nella giuria del Festival

La direzione deldi <>Cannes> ha svelato nel pomeriggio quella che sarà laInternazionale dell’edizione <>2025>.Con Juliette Binoche annunciata in anticipo come Presidente di, la direzione di <>Cannes> <>2025> ha scelto gli attori <>Halle> <>Berry>, <>Jeremye Alba Rohrwacher, i registi d’autore Hong Sangsoo, Payal Kapadia e Carlos Reygadas, la scrittrice franco-marocchina Leïla Slimani ed il documentarista congolese Dieudo Hamadi.e Kapadie saranno di ritorno a <>Cannes> dopo un trionfale 2024: l’attore statunitense ha infatti ottenuto applausi e ottime critiche sulla Croisette nei panni di Roy Cohn in The Apprentice, mentre il regista indiano ha il Gran Premio delcon il suo lungometraggio d’esordio “All We Imagine As Light”.<>Cannes> <>2025> I Film in ConcorsoLa nostra Rohrwacher e Reygadas sono ospiti abituali di <>Cannes>: l’attrice italiana ha presentato diversi film in concorso vincendo nel 2014 il Grand Prix nel 2014; il regista messicano ha vinto la Caméra d’Or come miglior opera prima a <>Cannes> con Japón nel 2002, ed è tornato più volte vincendo il Premio dellanel 2007 con Silent Light, ed il premio per la Miglior Regia con Post Tenebras Lux del 2012.