Campiglia Marittima grave 69enne dopo una caduta dallo scooter | interviene l' elisoccorso

69enne di Piombino, caduto dallo scooter sul quale viaggiava intorno alle 16 di lunedì 28 aprile in zona Campo all'Olmo, a Campiglia Marittima. L'uomo infatti, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo finendo violentemente a terra. Alcune. Livornotoday.it - Campiglia Marittima, grave 69enne dopo una caduta dallo scooter: interviene l'elisoccorso Leggi su Livornotoday.it Sono gravi le condizioni di undi Piombino, cadutosul quale viaggiava intorno alle 16 di lunedì 28 aprile in zona Campo all'Olmo, a. L'uomo infatti, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo finendo violentemente a terra. Alcune.

