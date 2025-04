Cambiaso ancora flop la Gazzetta | Forse attraversa una crisi di identità La pagella del laterale dopo Juve Monza

Cambiaso ancora flop, la Gazzetta dello Sport ipotizza: «Forse attraversa una crisi di identità». Di seguito la pagella del laterale dopo Juve MonzaL’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha dato i voti ai protagonisti del match tra Juve e Monza, gara vinta dai bianconeri di Tudor per 2-0. Di seguito la pagella di Andrea Cambiaso, che anche nella sfida casalinga di ieri ha deluso.Cambiaso 5,5 – Ci pare che sia normalizzata. Non spinge come sa, non partecipa come prima al palleggio. Forse attraversa una crisi di identità. .com Juventusnews24.com - Cambiaso ancora flop, la Gazzetta: «Forse attraversa una crisi di identità». La pagella del laterale dopo Juve Monza Leggi su Juventusnews24.com , ladello Sport ipotizza: «unadi». Di seguito ladelL’edizione odierna de Ladello Sport ha dato i voti ai protagonisti del match tra, gara vinta dai bianconeri di Tudor per 2-0. Di seguito ladi Andrea, che anche nella sfida casalinga di ieri ha deluso.5,5 – Ci pare che sia normalizzata. Non spinge come sa, non partecipa come prima al palleggio.unadi. .com

Nico Gonzalez ancora flop, la Gazzetta avverte: «Stavolta non fa errori ma c’è un problema che va risolto» - di Redazione JuventusNews24Nico Gonzalez ancora flop, la Gazzetta dello Sport oggi in edicola avverte i bianconeri: «Stavolta non fa errori ma c’è un problema che va risolto» L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha dato i voti ai protagonisti della sfida tra Juventus e Verona, gara terminata 2-0 in favore dei bianconeri. Di seguito la pagella del peggiore in campo: Nico Gonzalez. NICO GONZALEZ 5,5 – Non fa errori ma neppure cose egregie ed è troppo marginale nel gioco della Juventus. 🔗juventusnews24.com

Dalla Gazzetta al Mattino, sono tutti d’accordo: lui il flop di Venezia-Napoli - La pagella del peggior calciatore di Venezia-Napoli: i giornali non perdonano l’azzurro, che commette troppi errori Il Napoli non va oltre lo zero a zero contro il Venezia. Torna il clean sheet, ma l’attacco sciupa tante occasioni da gol. Certo, bisogna annotare che Radu sia stato decisivo e il migliore in campo per diritto. Il portiere lagunare ha parato l’impossibile, negando a Lukaku un gol che sembrava praticamente fatto. 🔗spazionapoli.it

Napoli, la delusione del mercato aveva condizionato l’entusiasmo dell’ambiente e forse della squadra (Gazzetta) - Napoli, la delusione del mercato aveva condizionato l’entusiasmo dell’ambiente e forse della squadra (Gazzetta) Ne scrive la Gazzetta dello Sport con Vincenzo D’Angelo. Come scritto ieri dal Napolista: Andare a dormire con Kvaratskhelia e risvegliarsi con Okafor persino sovrappeso, è una scena che non augureremmo nemmeno a Simone Inzaghi figuriamoci all’allenatore del Napoli. La delusione del mercato è innegabile. 🔗ilnapolista.it

Gazzetta - Cambiaso, si muovono City e Liverpool - Come riporta Gazzetta, su Cambiaso il Manchester City non ha mollato la presa e anche il Liverpool pensa allo juventino per il post Alexander-Arnold. Discorsi da giugno-luglio, prima o dopo ... 🔗tuttojuve.com

Cambiaso, chi l’ha visto? Da top a flop: dentro la crisi e le voci mercato - Mesi difficili, fatti di alti e bassi: da top bianconero è diventato un oggetto misterioso, quasi un flop e contro il Parma non è certo andato meglio il suo ritorno in campo... Cambiaso è ... 🔗tuttosport.com

Gazzetta - Rialzati Cambiaso - Su Gazzetta: "Rialzati Cambiaso". Il laterale ha superato i problemi fisici e punta a trascinare i bianconeri. Il successore di Thiago Motta è stato chiaro fin dal ... 🔗tuttojuve.com