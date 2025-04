Ilrestodelcarlino.it - Cambia il mondo dei mestieri. La resistenza del maestro d’ascia: "Così ho fatto rinascere l’Edipo Re"

"Il ricordo più bello?Re. No, non la tragedia di Sofocle ma la barca che tante volte ospitò Pasolini e Maria Callas durante le loro vacanze". E’ stato lui – Sandro Farinelli, 64 anni, di Goro – a riparare la storica imbarcazione. "Ormai sono rimasto solo io", racconta,, mestiere antico, sull’orlo dell’estinzione. "Dico ormai perché a Goro c’è un altro, tra qualche anno andrà in pensione. Allora sarò l’ultimo testimone di quella che per me è un arte".Farinelli, che lavora insieme a tre soci nei cantieri navali del Delta, di quest’arte è il paladino. Il tutone bianco, un cappelletto di lana in testa, a volte la maschera per proteggersi dai solventi, del legname conosce anima e corpo. Trasforma ceppi e assi in un guscio che galleggia, naviga, il mare affronta a viso aperto.