Calvarese non ha dubbi | Giusto il rosso a Yildiz ma la direzione di Perenzoni è rivedibile Tutti gli episodi

Calvarese non ha dubbi: «Giusto il rosso a Yildiz, ma.». La moviola dell’ex arbitro dopo Juve-MonzaSu Tuttosport, ecco la moviola di Calvarese all’indomani di Juve–Monza. L’espulsione di Yildiz e non solo.direzione Perenzoni – «rivedibile l’operato di Daniele Perenzoni in una gara – quella tra Juventus e Monza – facile e mai in discussione .. Tecnicamente, infatti, conclude la partita con 22 falli (17 commessi dai bianconeri, 5 dai giocatori del Monza) ma modifica spesso la soglia degli interventi nell’arco dei novanta minuti. Poco dopo il vantaggio dei padroni di casa è Giusto non concedere rigore per il contatto tra Kelly e Mota: è vero che l’inglese trattiene il braccio dell’avversario, ma è troppo poco per poter fischiare».ESPULSIONE Yildiz – «Il turco colpisce a palla lontana Bianco con una gomitata. Juventusnews24.com - Calvarese non ha dubbi: «Giusto il rosso a Yildiz, ma la direzione di Perenzoni è rivedibile. Tutti gli episodi» Leggi su Juventusnews24.com non ha: «il, ma.». La moviola dell’ex arbitro dopo Juve-MonzaSu Tuttosport, ecco la moviola diall’indomani di Juve–Monza. L’espulsione die non solo.– «l’operato di Danielein una gara – quella tra Juventus e Monza – facile e mai in discussione .. Tecnicamente, infatti, conclude la partita con 22 falli (17 commessi dai bianconeri, 5 dai giocatori del Monza) ma modifica spesso la soglia degli interventi nell’arco dei novanta minuti. Poco dopo il vantaggio dei padroni di casa ènon concedere rigore per il contatto tra Kelly e Mota: è vero che l’inglese trattiene il braccio dell’avversario, ma è troppo poco per poter fischiare».ESPULSIONE– «Il turco colpisce a palla lontana Bianco con una gomitata.

Su questo argomento da altre fonti

“Napoli-Inter, quello è rigore”, Calvarese non ha dubbi - L’ex arbitro è sicuro, gli episodi andavano gestiti in questo modo: ecco come. Quella tra Napoli e Inter è stata una sfida che aveva più della semplice parola “scudetto” in palio. Di mezzo c’erano le stagioni di due squadre dal percorso totalmente diverso. C’erano le ambizioni degli azzurri di ritrovare la strada giusta dopo quattro partite senza vincere, e anche quelle dei nerazzurri che volevano dimostrare la propria superiorità sul campo dell’unica squadra che, al momento, sembra poterle tener testa. 🔗spazionapoli.it

Thiago Motta, Ravezzani non ha dubbi sul tecnico: «Per capire se sia utile proseguire con lui, la Juventus deve valutare queste cose» - di Redazione JuventusNews24Thiago Motta e il suo futuro sono stati analizzati così dal giornalista Fabio Ravezzani dopo la sconfitta della Juve con la Fiorentina Attraverso il suo profilo X, il giornalista Fabio Ravezzani ha commentato così la posizione della Juve sul futuro di Thiago Motta. Ecco cosa ha detto sul momento che sta vivendo la squadra bianconera. Per valutare se sia utile proseguire con Motta, la Juve deve valutare se abbia senso continuare senza titolari certi, un gruppo disorientato, un gioco in involuzione e una serie di cambi sbagliati dalla panchina. 🔗juventusnews24.com

Napoli, Lavezzi non ha dubbi su Lukaku: la sentenza - Il Pocho Lavezzi ha parlato in un’intervista del bomber del Napoli e della sua stagione: la sua opinione è chiarissima. Ezequiel Lavezzi è stato ospite di Televomero durante la trasmissione Terzo Tempo Calcio Napoli. Tantissimi gli aneddoti raccontati dal Pocho durante il suo intervento televisivo. Da grande tifoso del Napoli, Lavezzi ha anche parlato del rendimento attuale degli uomini di Antonio Conte, soffermandosi sulle recenti prestazioni di Romelu Lukaku. 🔗spazionapoli.it

Cosa riportano altre fonti

Inter-Monza, moviola: il mani sul gol, i dubbi sull’autogol e il rigore negato, quante polemiche; Juventus-Verona, moviola: tutti i dubbi sui gol annullati e il rigore negato, cosa dice il regolamento; Parma-Inter, moviola: il mani di Thuram, due rigori negati e il mancato rosso; Calvarese: “Gol di Thuram regolare. Il rosso per Zalewski sarebbe stato eccessivo”. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Inter-Roma, la moviola di Calvarese: dubbi sul contatto N'Dicka-Bisseck - Giornata caratterizzata da tante polemiche visto anche l'avvicinarsi degli obiettivi finali e la tensione crescente per la posta in palio. 🔗iltempo.it

Brescia-Mantova, Calvarese: «Juric, gol regolare: grave errore del Var» - Una domanda rimasta in sospeso, ma che a distanza di ore registra i primi riscontri. L’ex arbitro internazionale Gianpaolo Calvarese non ha dubbi: «Si tratta di un grave errore commesso proprio in ... 🔗giornaledibrescia.it

Calvarese elogia addirittura Doveri: «Parma-Inter, episodi dubbi gestiti bene» - Come di consueto, l’ex arbitro Gianpaolo Calvarese chiamato ad analizzare la moviola di Parma-Inter 2-2, ha addirittura elogiato la direzione ... bene mettendo a frutto tutta la sua esperienza. Dubbi ... 🔗inter-news.it