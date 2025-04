Calo degli infortuni mortali sul lavoro a Forlì-Cesena la Cisl Romagna | Non abbassare la guardia

lavoro, che si celebra ogni anno il 28 aprile, rappresenta per Cisl Romagna un momento di profonda riflessione e di rinnovato impegno verso un obiettivo che consideriamo prioritario e irrinunciabile: la tutela della vita e della dignità di. Cesenatoday.it - Calo degli infortuni mortali sul lavoro a Forlì-Cesena, la Cisl Romagna: "Non abbassare la guardia" Leggi su Cesenatoday.it "La Giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul, che si celebra ogni anno il 28 aprile, rappresenta perun momento di profonda riflessione e di rinnovato impegno verso un obiettivo che consideriamo prioritario e irrinunciabile: la tutela della vita e della dignità di.

"La Giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul lavoro, che si celebra ogni anno il 28 aprile, rappresenta per Cisl Romagna un momento di profonda riflessione e di rinnovato impegno verso un obiettivo che consideriamo prioritario e irrinunciabile: la tutela della vita e della dignità di...

La Giornata mondiale della sicurezza e della salute sul lavoro e delle vittime dell'amianto, nel 2025 cade il 28 aprile, Una ricorrenza, utile per fare il punto con i professionisti e i Servizi delle Aziende sanitarie ferraresi coinvolti su questa tematica.

In discesa gli infortuni sul lavoro nell'artigianato. Nella Marca Trevigiana a gennaio e febbraio 2025 sono stati 165, con un calo del 4,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.

