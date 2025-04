Calendario Juve | i bianconeri concludono la giornata al quarto posto Il confronto delle sfide con Lazio Bologna Roma e Fiorentina per la qualificazione in Champions League

Calendario Juve: ecco il confronto con le sfide di Lazio, Roma, Fiorentina e Bologna: tutti gli incroci di maggio e il punto sulla lotta al quarto postoLa Juve chiude la giornata di Serie A al quarto posto sorridendo per i risultati del lunedì con il Bologna fermato sul pari contro l'Udinese e la Lazio che ha perso contro il Parma. Classifica Serie A3) Atalanta 654) Juventus 625) Bologna 616) Roma 607) Lazio 598) Fiorentina 59Calendario BolognaBologna-Juventus (5 maggio)Milan-Bologna (11 maggio)Fiorentina-Bologna (18 maggio)Bologna-Genoa (25 maggio)Calendario JuveBologna-Juventus (5 maggio)Lazio-Juventus (11 maggio)Juventus-Udinese (18 maggio)Venezia-Juventus (25 maggio)Calendario LazioEmpoli-Lazio (5 maggio)Lazio-Juventus (11 maggio)Inter-Lazio (18 maggio)Lazio-Lecce (25 maggio)Calendario RomaRoma-Fiorentina (4 maggio)Atalanta-Roma (11 maggio)Roma-Milan (18 maggio)Torino-Roma (25 maggio)Calendario FiorentinaRoma-Fiorentina (4 maggio)Venezia-Fiorentina (11 maggio)Fiorentina-Bologna (18 maggio)Udinese-Fiorentina (25 maggio)

