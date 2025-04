Calendario Internazionali d’Italia 2025 | programma dalle qualificazioni alla finale orari sessioni tv

Internazionali d'Italia 2025 di tennis. Lunedì 5 e martedì 6 spazio alle qualificazioni, poi martedì 6 il via al torneo WTA 1000 ed infine mercoledì 7 lo start del torneo ATP Masters 1000.Il torneo combined di Roma (ATP Masters 1000 e WTA 1000) sarà trasmesso in maniera integrale in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno, in streaming su Sky Go e NOW, mentre è confermato anche lo streaming in abbonamento del torneo maschile su Tennis TV.La RAI, inoltre, anche per il 2025 ha acquisito i diritti per trasmettere in diretta tv in chiaro ed in streaming gratuito un match al giorno del torneo di singolare maschile fino alla finale compresa, e la finale del torneo di singolare femminile o, in alternativa, la finale del torneo di doppio maschile o femminile.

