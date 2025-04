Caldo estremo a Terni la maglia nera d’Italia | ecco l’Indice del clima 2025

clima migliore, bene in generale le città del Mezzogiorno e le zone costiere. Terni, Caserta e Asti sul fondo. Il Sole 24 Ore pubblica i risultati di “Indice del clima 2025”, l’annuale classifica dei capoluoghi con il miglior clima elaborato dal quotidiano economico su dati. Ternitoday.it - Caldo estremo, a Terni la maglia nera d’Italia: ecco l’Indice del clima 2025 Leggi su Ternitoday.it Bari in cima con ilmigliore, bene in gele le città del Mezzogiorno e le zone costiere., Caserta e Asti sul fondo. Il Sole 24 Ore pubblica i risultati di “Indice del”, l’annuale classifica dei capoluoghi con il migliorelaborato dal quotidiano economico su dati.

