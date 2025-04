Caldo da record a maggio temperature da far girare la testa

maggio farà un Caldo record! Ecco come stanno le cose Il mese di aprile continua ad offrire un quadro meteorologicamente instabile, che alterna fasi soleggiate ad improvvise precipitazioni (con fenomeni estremi, come ad esempio in Piemonte). Tale trend estremamente dinamico è destinato a . L'articolo Caldo da record a maggio, temperature da far girare la testa Temporeale Quotidiano.

Clima, mai marzo così caldo in Europa. I dati di Copernicus: “Ancora temperature da record” - Il riscaldamento climatico arriva a 1,6 gradi. Si va dall’estremo delle alluvioni nella penisola iberica a quello della siccità in Germania 🔗repubblica.it

Sottocorona: "Temperature in calo ma...". Quando arriva il caldo primaverile - In alcune zone del centro e in Sardegna c'è ancora qualche pioggia, premette Paolo Sottocorona nelle previsioni meteo di lunedì 17 marzo. "C'è la possibilità di qualche precipitazione un po' ovunque, ma sono in prevalenza deboli o debolissime, qualcuna appena un po' più consistente sul versante adriatico e sul nord-est", afferma il meteorologo di La7, "però parliamo di piogge moderate". La situazione è in fase di miglioramento dopo il maltempo degli ultimi giorni, e le prossime giornate "vanno anche meglio". 🔗iltempo.it

L’altra montagna: caldo record, niente neve e impianti abbandonati. La mappa (triste) di Legambiente in Lombardia - Milano – Accanto alle mete turistiche più rinomate e di moda, dove un weekend a una famiglia può costare tranquillamente sopra i 1.500 euro e la settimana bianca non meno di 3.700, ci sono intere vallate che ormai non frequenta più nessuno, per colpa della neve che non c’è o delle strutture che ormai sono divenute obsolete. È “l’altra montagna" quella da smantellare e riconvertire a un turismo più sostenibile, come sostiene Legambiente nel suo rapporto “Neve diversa” 2025, ma anche quella che rischia l’abbandono o la speculazione, due mali di fronte ai quali è difficile scegliere quale ... 🔗ilgiorno.it

Caldo ASFISSIANTE a MAGGIO: l’Italia rischia i 40°C - Il mese di maggio rappresenta tradizionalmente una fase di transizione verso l’estate, con temperature in progressivo aumento e giornate sempre più ... 🔗msn.com

Meteo Estate 2025 in Italia: caldo record, siccità estrema. Mappe - L’estate 2025 in Italia si preannuncia drammaticamente calda e arida, sulla scorta delle più recenti proiezioni meteoclimatiche dell’ECMWF (European ... 🔗meteogiornale.it

Caldo per il primo maggio, quasi estivo: ecco cosa dicono i meteorologi - Sì, il Primo maggio dovrebbe esserci un bel sole e temperature quasi estive: ecco le previsioni meteo degli esperti per i prossimi giorni ... 🔗dire.it