Unlimitednews.it - Calderone “La sicurezza sul lavoro è un diritto fondamentale”

ROMA (ITALPRESS) – “Oggi celebriamo la Giornata mondiale per la salute e lasul. Un’occasione per fermarsi a riflettere e continuare ad agire per attuare un, che è una responsabilità condivisa tra istituzioni, imprese, lavoratori e parti sociali. Un impegno concreto e costante per promuovere l’aggiornamento delle regole e la capillarità della loro applicazione, il contrasto delle azioni che mettono a rischio il nostro patrimonio più grande e più importante, che sono le persone”. Lo ha detto il ministro dele delle Politiche Sociali, Marina Elvira, in un videomessaggio in occasione della Giornata mondiale per la salute e lasul: “nei luoghi disignifica tutela della vita umana, in questi due anni sono state moltissime le attività che ne hanno ribadito la centralità nella nostra azione di governo”, ha aggiunto.