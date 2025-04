Calciomercato Milan il Torino dirà sì a quest’offerta per Ricci

Ricci è un obiettivo, molto concreto del Milan per il prossimo Calciomercato estivo: il Torino pronto a dire sì a queste condizioni

Calciomercato Milan – Obiettivo Ricci: il regista del Torino nel mirino rossonero - Il Milan si sta già muovendo sul mercato e, tra i nomi più interessanti per il centrocampo, spicca quello di Samuele Ricci: i numeri 🔗pianetamilan.it

Milan, non solo Ricci: interesse per Casadei, la posizione del Torino | Calciomercato - 2025-03-13 12:26:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: Milan, non solo Ricci: interesse per Casadei, la posizione del Torino | Calciomercato | Calciomercato.com Home Milan, non solo Ricci: interesse per Casadei, la posizione del ... 🔗justcalcio.com

Calciomercato Milan, Davide Vagnati: il futuro di Samuele Ricci? Prima il Torino… - Il calciomercato del Milan guarda al futuro in casa Torino e pensa a Samuele Ricci ma, Davide Vagnati allontana a parole l’affare… Il futuro di Samuele Ricci? Il centrocampista di Luciano Spalletti piace al Milan. Piace tantisismo. Ma non è l’unico club italiano a seguirlo. Ci sarebbe anche la Juventus e l’Inter. Ma Zlatan Ibrahimovic e Geoffry Moncada hanno lavorato per tempo. E se Ricci partirà la prosisma estate il Milan è la destinazione preferita anche dallo stesso giocatore. 🔗dailymilan.it

