Calciomercato Juve ritorno di fiamma a giugno | serviranno 25-30 milioni di euro per quel colpo Tutti gli aggiornamenti

Calciomercato Juve, serviranno 25-30 milioni per quel colpo. Possibile ritorno di fiamma a giugno: Tutti i dettagliJakub Kiwior rimane in bilico all’Arsenal: possibile un ritorno di fiamma nella prossima estate anche per il Calciomercato Juve. Come riferito dal giornalista turco Ekrem Konur, infatti, i dirigenti bianconeri sarebbero interessati al difensore ex Spezia. Il polacco piace in Serie A anche ad Inter e Milan, mentre l’Arsenal avrebbe già chiarito la sua posizione. I Gunners lo cederebbero a titolo definitivo per una cifra tra i 25 ed i 30 milioni di euro. .com Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, ritorno di fiamma a giugno: serviranno 25-30 milioni di euro per quel colpo. Tutti gli aggiornamenti Leggi su Juventusnews24.com 25-30per. Possibiledii dettagliJakub Kiwior rimane in bilico all’Arsenal: possibile undinella prossima estate anche per il. Come riferito dal giornalista turco Ekrem Konur, infatti, i dirigenti bianconeri sarebbero interessati al difensore ex Spezia. Il polacco piace in Serie A anche ad Inter e Milan, mentre l’Arsenal avrebbe già chiarito la sua posizione. I Gunners lo cederebbero a titolo definitivo per una cifra tra i 25 ed i 30di. .com

Su questo argomento da altre fonti

Calciomercato Juve, ritorno di fiamma a giugno? Serviranno 25 milioni per il colpo in Serie A: tutti i dettagli - di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, 25 milioni per il colpo in Serie A: possibile ritorno di fiamma per Tomori. L’indiscrezione Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il futuro al Milan di Fikayo Tomori è ancora in bilico. Il difensore inglese potrebbe definitivamente salutare Milanello nella prossima estate, con il calciomercato Juve sempre alla finestra. Tomori ha un contratto con il Milan fino al 30 giugno 2027 e potrebbe essere ceduto per un’offerta intorno ai 25 milioni di euro. 🔗juventusnews24.com

Calciomercato Juve LIVE: ritorno di fiamma per Sudakov, gli aggiornamenti su Osimhen e Tonali - di Redazione JuventusNews24Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore dell’area Football Cristiano Giuntoli e il tecnico della prima squadra Thiago Motta. 🔗juventusnews24.com

Calciomercato Juve, quell’obiettivo rimane in uscita: ritorno di fiamma a giugno? L’indiscrezione - di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, quell’obiettivo rimane in uscita. Ultime di mercato in vista del prossimo giugno: cosa filtra su Tomori Il calciomercato Juve si intreccia ancora con quello del Milan. Oltre all’obiettivo Tomori in casa rossonera, infatti, Antonio Silva sarebbe sempre nel mirino del Milan per la prossima estate. Di seguito gli aggiornamenti di calciomercato.com sul difensore inglese. 🔗juventusnews24.com

Se ne parla anche su altri siti

Calciomercato Juve, serviranno 25-30 milioni per quel colpo; La Juve lo riporta a Torino: ritorno di fiamma per la difesa; Juventus, nuovi contatti per Todibo: testa a testa con Kelly; Sudakov Juve, ritorno di fiamma per la stella dello Shakhtar. 🔗Cosa riportano altre fonti

Sudakov Juve (Gazzetta), ritorno di fiamma per la stellina dello Shakhtar Donetsk: tutti gli aggiornamenti sull’ucraino - Sudakov Juve (Gazzetta dello Sport), ritorno di fiamma per la stellina dello Shakhtar Donetsk: tutti gli aggiornamenti sull’ucraino in vista dell’estate Il calciomercato Juve è tornato con prepotenza ... 🔗juventusnews24.com

Calciomercato Juventus, possibile ritorno di fiamma a giugno. Ora c’è l’Inter in pole position? Rivelazione sull’obiettivo - Calciomercato Juventus, ora c’è l’Inter in pole? Rivelazione sul futuro del possibile obiettivo in difesa Per il calciomercato Juventus, nelle ultime sessioni, si è parlato anche dell’obiettivo Sam Be ... 🔗juventusnews24.com

Gazzetta - Ritorno di fiamma per Sudakov - Come riferisce Gazzetta, alla Juventus servirà la qualificazione Champions per poter arrivare a pezzi pregiati. Sono diversi gli obiettivi per la prossima stagione, ... 🔗tuttojuve.com