Calciomercato Juve quel giocatore può essere depennato dalla lista | la richiesta è eccessiva e può essere soddisfatta da quei club! Ultime

Calciomercato Juve, la società si arrende? quel difensore costa troppo per le casse bianconere: quei club hanno più chance d'acquistoKim Min-jae potrebbe non essere un obiettivo concreto per il Calciomercato Juve. Il difensore del Bayern Monaco viene valutato molto dal club bavarese, che vorrebbe cederlo a una cifra pari a 4050 milioni di euro.Questa richiesta di mercato potrebbe chiudere qualsiasi velleità di acquisto da parte della Juve e potrebbe aprire nuovi scenari: uno di questi conduce all'Arabia Saudita, più precisamente in Saudi Pro League. Si fa sempre più distante, dunque, un ritorno in Serie A del sudcoreano.

Calciomercato Juve, Giuntoli non vuole cedere quel giocatore! Nella sua testa esiste un altro grande sacrificato: ecco di chi si tratta! - di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, quel bianconero non rientra nella lista dei sacrificabili: il piano di Giuntoli collima con un’altra grande cessione Fabiana Della Valle traccia il piano di uscite che dirigenza bianconera sta studiando per il calciomercato Juve. Andrea Cambiaso sembra l’indiziato numero uno a partire, ma la società vorrebbe sacrificare Dusan Vlahovic. Ecco le parole della giornalista sul proprio canale You Tube. 🔗juventusnews24.com

Calciomercato Juve, dalla Spagna fanno sognare! Bianconeri forti su quel giocatore inglese: richiesti 75 milioni di euro. Novità - di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, dalla Spagna fanno sognare i tifosi bianconeri: la rivelazione sul talento inglese Continuano a circolare notizie sulle prossime mosse del calciomercato Juve in vista della sessione estiva. Secondo quanto riportato dal portale Fichajes.net, i bianconeri sarebbero sulle tracce di Mason Greenwood. Già da diverso tempo gli occhi del club sarebbero sul talento inglese attualmente in forza al Marsiglia e seguito da top club europei come Barcellona e Bayern Monaco: i francesi chiedono una cifra folle, intorno ai 75 milioni di euro. 🔗juventusnews24.com

Calciomercato Juve, Della Valle traccia un borsino sull’attacco della Juve: un big ha già detto sì, ma quel giocatore può andare via a zero! La rivelazione - di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, la Della Valle non ha dubbi: questo attaccante ha già detto sì ai bianconeri! Ecco la rivelazione che allontana quel giocatore Fabiana Della Valle ha parlato del calciomercato Juve, che ruota attorno ai nomi di due attaccanti: Victor Osimhen e Dusan Vlahovic. Ecco le sue parole sui due centravanti, pronunciate sul suo canale You Tube. PAROLE – «La Juventus ha già incassato il primo sì del giocatore. 🔗juventusnews24.com

