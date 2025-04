Calciomercato Juve il Napoli piomba sull’obiettivo dei bianconeri | è uno dei nomi più caldi Le ultimissime

Calciomercato Juve, il Napoli piomba sull’obiettivo dei bianconeri: tutti gli aggiornamenti sulle mosse in estateTra i nomi accostati al Calciomercato Juve c’era anche Lewis Ferguson del Bologna. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, sul centrocampista del Bologna sarebbe piombato anche il Napoli che lo vede come uno degli obiettivi più importanti per la sessione estiva.PAROLE – «Il Napoli continua a seguire con grande interesse Lewis Ferguson del Bologna. È uno dei nomi su cui il club sta lavorando per rinforzare il centrocampo del futuro». .com Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, il Napoli piomba sull’obiettivo dei bianconeri: è uno dei nomi più caldi. Le ultimissime Leggi su Juventusnews24.com , ildei: tutti gli aggiornamenti sulle mosse in estateTra iaccostati alc’era anche Lewis Ferguson del Bologna. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, sul centrocampista del Bologna sarebbeto anche ilche lo vede come uno degli obiettivi più importanti per la sessione estiva.PAROLE – «Ilcontinua a seguire con grande interesse Lewis Ferguson del Bologna. È uno deisu cui il club sta lavorando per rinforzare il centrocampo del futuro». .com

Calciomercato Juve, il Napoli piomba sull'obiettivo: ultime; Tuttosport - Giuntoli piomba su Yeremay! La Juventus segue anche un altro obiettivo del Napoli; Hancko, il Feyenoord dice no alla Juve! Il Milan vuole Rashford, Napoli su Casadei; Juventus, rinnovo fermo con Gatti: sul difensore c'è l'interesse del Napoli | CM.IT.

