Calcio Eccellenza Marche la prima volta di uno spareggio per salire in serie D

prima volta, fu la Maceratese (Morra allenatore) con un punto di vantaggio sull’OsimanaVALLESINA, 28 aprile 2025 – C’è sempre una prima volta.E la ricorrenza del numero uno vede sempre protagonista la Maceratese.prima volta nelle Marche, da quando venne istituito il campionato di Eccellenza, per determinare la vincente che salirà in serie D, a ricorrere allo spareggio considerato che K Sport Montecchio Gallo e Maceratese, giunte a pari punti al termine della stagione regoalare, dovranno incrociarsi in campo neutro per stabilire chi alla fine sarà la più forte e salire in serie D.Il nome Maceratese ricorre anche perchè, nell’anno della istituzione del campionato di Eccellenza, nel 1991, fu proprio il club biancorosso a vincere il primo campionato della sua storia davanti all’Osimana seconda ad un punto. Leggi su .com Il campionato venne istituito nel 1991 e a vincerlo, la, fu la Maceratese (Morra allenatore) con un punto di vantaggio sull’OsimanaVALLESINA, 28 aprile 2025 – C’è sempre una.E la ricorrenza del numero uno vede sempre protagonista la Maceratese.nelle, da quando venne istituito il campionato di, per determinare la vincente che salirà inD, a ricorrere alloconsiderato che K Sport Montecchio Gallo e Maceratese, giunte a pari punti al termine della stagione regoalare, dovranno incrociarsi in campo neutro per stabilire chi alla fine sarà la più forte einD.Il nome Maceratese ricorre anche perchè, nell’anno della istituzione del campionato di, nel 1991, fu proprio il club biancorosso a vincere il primo campionato della sua storia davanti all’Osimana seconda ad un punto.

Su questo argomento da altre fonti

Prima Categoria / Coppa Marche, oggi la seconda giornata della Semifinale: si sfidano Ostra Calcio e Real Cameranese - I ragazzi di De Filippi ospitano la squadra di Pantalone: ai gialloblù non basta una semplice vittoria per sperare nel passaggio del turno, visto il 4-0 del Borgo Minonna nella prima giornata VALLESINA, 26 marzo 2025 – Torna la Coppa Marche Prima Categoria con le gare della seconda giornata di Semifinale. Oggi, mercoledì 26 marzo alle 15, si sfidano a Pianello di Ostra l’Ostra Calcio e la Real Cameranese, per la seconda giornata del girone 1. 🔗.com

Arzilla Calcio Femminile trionfa in Coppa Marche Eccellenza battendo la Maceratese - L’Arzilla Calcio Femminile conquista la Coppa Marche Eccellenza, superando in finale per 3-1 la Maceratese, attuale capolista del campionato regionale, sul campo Paolinelli di Ancona. Un risultato frutto di un percorso solido e ben costruito, che ha visto la squadra guidata da mister Luca Virgulti eliminare formazioni competitive come Fortuna Fano e Recanatese, fino alla sfida decisiva contro la Maceratese. 🔗sport.quotidiano.net

Calcio / Eccellenza e Promozione, regolamento under: nelle Marche resta tutto invariato - Nonostante l’apertura della Lega Nazionale Dilettanti, il Comitato Regionale Marche ha scelto la continuità: nei campionati l’obbligo di schierare i fuoriquota resterà in vigore VALLESIONA, 3 marzo 2025 – Di recente, la LND ha annunciato una modifica regolamentare che, a partire dalla stagione 2025-2026, avrebbe eliminato l’obbligo di impiegare giovani calciatori nelle squadre. Tuttavia, la decisione finale è stata demandata ai singoli Comitati Regionali, e nelle Marche si è scelto per mantenere le regole correnti anche nella stagione in corso. 🔗.com

Cosa riportano altre fonti

Calcio / Eccellenza Marche, la prima volta di uno spareggio per salire in serie D; Tabellino partita MCC Montegranaro vs Montefano Calcio; UFFICIALE. Le date d'inizio del calcio marchigiano 2024-25; Scheda squadra Castel Volturno Calcio. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Calcio Marche: partite rinviate il 26 aprile per i funerali di Papa Francesco - Il Comitato Regionale Marche sospende le partite del 26 aprile per i funerali di Papa Francesco. Nuove date fissate. 🔗msn.com

Calcio Marche: partite rinviate il 26 aprile per i funerali di Papa Francesco - Niente calcio sabato 26 aprile. Anche nelle Marche non si giocheranno le partite ... A seguito di ciò, tutte le gare dei Campionati di Promozione, Prima Categoria, Seconda Categoria, che ricadono ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Calcio, Eccellenza: BaSe 96 a segno, i risultati prima della lunga sosta e i brianzoli al Torneo delle Regioni - The post Calcio, Eccellenza: BaSe 96 a segno, i risultati prima della lunga sosta e i brianzoli al Torneo delle Regioni appeared first on Il Cittadino di Monza e Brianza. 🔗msn.com