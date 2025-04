Calcio | dopo i posticipi resta tutto aperto per la Champions League pareggiano Lazio e Bologna

posticipi per la trentaquattresima giornata della Serie A di Calcio: tre le partite in scena in questo lunedì che tiene tutto ancora aperto in chiave quarto posto e qualificazione in Champions League. Sarà grande spettacolo negli ultimi quattro turni.Il Bologna si lascia scavalcare dalla Juventus: occasione sprecata per la banda di Italiano che si deve accontentare dello 0-0 in casa dell’Udinese (una traversa per parte con Davis ed Orsolini). Felsinei a -1 dalla compagine piemontese che affronterà nello scontro diretto nel weekend.Poteva approfittare della situazione e raggiungere i bianconeri in quarta piazza la Lazio che però si lascia fermare dalla squadra più in forma del campionato, il Parma. 2-2 rocambolesco: Ondrejka lancia la banda di Chivu con una super doppietta, a rispondere è però un fuoriclasse come Pedro che in 5? ristabilisce la situazione. Oasport.it - Calcio: dopo i posticipi resta tutto aperto per la Champions League, pareggiano Lazio e Bologna Leggi su Oasport.it per la trentaquattresima giornata della Serie A di: tre le partite in scena in questo lunedì che tieneancorain chiave quarto posto e qualificazione in. Sarà grande spettacolo negli ultimi quattro turni.Ilsi lascia scavalcare dalla Juventus: occasione sprecata per la banda di Italiano che si deve accontentare dello 0-0 in casa dell’Udinese (una traversa per parte con Davis ed Orsolini). Felsinei a -1 dalla compagine piemontese che affronterà nello scontro diretto nel weekend.Poteva approfittare della situazione e raggiungere i bianconeri in quarta piazza lache però si lascia fermare dalla squadra più in forma del campionato, il Parma. 2-2 rocambolesco: Ondrejka lancia la banda di Chivu con una super doppietta, a rispondere è però un fuoriclasse come Pedro che in 5? ristabilisce la situazione.

Se ne parla anche su altri siti

Divenuta popolare per la sua presenza a "Quelli che il calcio" e per la sua passione per i biancocelesti, la religiosa si è spenta a Roma, dopo aver dedicato tutta la sua vita al sostegno ai più deboli - Tifosissima della Lazio, tanto che, se si fosse potuta elevare la passione per la squadra in dogma, ne avrebbe probabilmente firmato il primo catechismo, Suor Paola, presenza fissa alla trasmissione di Fabio Fazio, Quelli che il calcio, oggi non c’è più. La religiosa, che oltre alla fede in Dio, aveva anche quella incondizionata nella maglia biancoceleste, è morta a Roma all’età di 77 anni. Unica nel suo genere, Suor Paola lascia nei cuori dei telespettatori e anche di tutti i tifosi laziali, un ricordo indelebile. 🔗iodonna.it

Calcio – Gravissimo episodio dopo Latina-Trapani di ieri: un giocatore dei nerazzurri fermato in strada e colpito con un pugno in volto - Violenza fuori dal campo: calciatore assalito dopo Latina-Trapani Una giornata di sport si è trasformata in un gravissimo episodio di violenza fuori dallo stadio, con un’aggressione che ha coinvolto Tamir Berman, difensore argentino del Latina Calcio 1932. Al termine del match contro il Trapani, terminato 0-2, il calciatore è stato seguito da un’auto poco dopo aver lasciato lo stadio Francioni. 🔗dayitalianews.com

Neonato morso alla testa dal cane dei nonni a Firenze resta in prognosi riservata dopo l'intervento neurochirurgico - Le condizioni del neonato morso alla testa dal cane dei nonni in un appartamento a Firenze sono stabili, ma la prognosi resta riservata . Lo riferisce stamani l' ospedale pediatrico Meyer aggiungendo che sono previsti altri accertamenti, anche nei prossimi giorni, per valutare le condizioni del bambino. Il neonato ha avuto ieri un intervento neurochirurgico al Meyer per esser stato azzannato alla testa. 🔗feedpress.me

Ne parlano su altre fonti

Come cambia la Juventus dopo il rinvio: un big resta fuori; Scaloni ricorda Messi e Neymar dopo la provocazione di Raphinha: Resta sempre un gioco; L’Ascoli resta in zona playout dopo 16 turni, adesso la priorità è trovare continuità; Serie C, 14a giornata: il Cerignola perde contro il Taranto, pareggia la Turris nei posticipi. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Calcio: dopo i posticipi resta tutto aperto per la Champions League, pareggiano Lazio e Bologna - Posticipi per la trentaquattresima giornata della Serie A di calcio: tre le partite in scena in questo lunedì che tiene tutto ancora aperto in chiave ... 🔗oasport.it

Serie A: anticipi e posticipi della 36sima giornata. Atalanta-Lecce, la Lega assicura: "Miglior decisione possibile" - Anticipi e posticipi 36sima giornata, mancato rinvio di Atalanta-Lecce, spareggio Scudetto e Supercoppa: la Lega fa chiarezza ... 🔗sport.virgilio.it

Anticipi-posticipi 36/a di Serie A, si parte con Milan-Bologna - La 36/a giornata di Serie A partirà con Milan-Bologna, venerdì 9 maggio alle 2045. La Lega ha ufficializzato anticipi e posticipi del turno di campionato che si concluderà il 12 maggio. Sabato 10 alle ... 🔗msn.com