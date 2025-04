Calcio classifica di serie A | il Bologna manca il sorpasso

classifica di serie A dopo Udinese-Bologna 0-0 Venezia-Milan 0-2, Como-Genoa 1-0; Fiorentina-Empoli 2-1, Inter-Roma 0-1; Juventus-Monza 2-0; Napoli-Torino 2-0, Atalanta-Lecce 1-1, Udinese-Bologna 0-0; ore 20.45 Verona-Cagliari, Lazio-Parma. classifica: Napoli 74, Inter 71, Atalanta 65, Juventus 62, Bologna 61, Roma 60, Lazio, Fiorentina 59, Milan 54, Torino 43, Como 42, Udinese 41, Genoa 39, Verona 32, Parma 31, Cagliari 30, Lecce 27, Empoli, Venezia 25, Monza 15. Giornata 35. Venerdì 2 maggio, ore 20.45: Torino-Venezia. Sabato 3 maggio, ore 15 Cagliari-Udinese; ore 18 Lecce-Napoli; ore 20.45 Inter-Verona. Domenica 4 maggio, ore 12.30 Empoli-Lazio; ore 15 Monza-Atalanta; ore 18 Roma-Fiorentina; ore 20.45 Bologna-Juventus. Lunedì 5 maggio, ore 20.

