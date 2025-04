Calcio a 5 Play-off Serie B lo Jesi vince il primo round | 1-2 alla Mernap Faenza

Jesi, 28 aprile 2025 – Lo Jesi vince la gara di andata degli ottavi di finale Play-off di Serie B di Calcio a 5. La squadra di Pieralisi, infatti, ha battuto 1-2 la Mernap Faenza in trasferta.I biancorossi erano partiti subito forte, sfiorando il gol con Perotto nelle battute iniziali. Lo 0-1 arriva al 3? con la conclusione di Tittarelli. Passano tre minuti e i locali trovano il pari grazie a Migliora con un pallonetto da distanza ravvicinata. Nella ripresa Faenza ha sfiorato più volte il gol con Garbin e Gatti, ma è lo Jesi a passare. Dopo il miracolo di Pagliai sul contropiede di Carnevali, al 37? ci pensa Belloni da due passi, su assist del solito Perotto, a siglare il definitivo 1-2. Leggi su .com Decidono i gol di Tittarelli e Belloni. I leoncelli di Pieralisi ora dovranno difendere il vantaggio nella gara di ritorno al PalaTriccoli sabato 3 maggio, 28 aprile 2025 – Lola gara di andata degli ottavi di finale-off diB dia 5. La squadra di Pieralisi, infatti, ha battuto 1-2 lain trasferta.I biancorossi erano partiti subito forte, sfiorando il gol con Perotto nelle battute iniziali. Lo 0-1 arriva al 3? con la conclusione di Tittarelli. Passano tre minuti e i locali trovano il pari grazie a Migliora con un pallonetto da distanza ravvicinata. Nella ripresaha sfiorato più volte il gol con Garbin e Gatti, ma è loa passare. Dopo il miracolo di Pagliai sul contropiede di Carnevali, al 37? ci pensa Belloni da due passi, su assist del solito Perotto, a siglare il definitivo 1-2.

