Calano le imprese novaresi | in tre mesi perse 50 aziende

imprese delle province di Novara e Verbania, dove nel primo trimestre del 2025 si registra un calo del tessuto imprenditoriale. Una contrazione che. come spiegano dalla Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, riflette la difficoltà di alcuni settori. Novaratoday.it - Calano le imprese novaresi: in tre mesi perse 50 aziende Leggi su Novaratoday.it Inizio dell'anno negativo per ledelle province di Novara e Verbania, dove nel primo trimestre del 2025 si registra un calo del tessuto imprenditoriale. Una contrazione che. come spiegano dalla Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, riflette la difficoltà di alcuni settori.

