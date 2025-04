Calafuria | folla e caos davanti discoteca Il Prefetto impone numero chiuso

Prefetto di Livorno Giancarlo Dionisi, con ordinanza urgente, ha ridotto la capienza massima della discoteca 'precisamente a Calafuria' da 600 a 196 personeL'articolo Calafuria: folla e caos davanti discoteca. Il Prefetto impone numero chiuso proviene da Firenze Post.

