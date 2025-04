Cagni sicuro | Il Barcellona ha giocato di più dell’Inter ma corre ancora Il problema è…

Cagni, l'ex allenatore ha parlato del momento di crisi dell'Inter, al terzo KO di fila: le sue dichiarazioniCagni, l'ex allenatore ha parlato a TMW Radio del momento di crisi dell'Inter, al terzo KO di fila dopo le sconfitte con Bologna, Milan e Roma.LE PAROLE DI Cagni – «Le verità non le ho, sono supposizioni dall'esterno, ma quando manca l'ossigeno non ragioni più. Ma devi andare alla ricerca del motivo e lo sa solo Simone Inzaghi e il suo staff. O hai lavorato tanto e troppo, e sbagli programmazione, o hai lavorato poco prima. Ma ho visto il Barcellona, che ha giocato più partite dell'Inter, e vediamo come corrono. A noi italiane manca la tecnica individuale. E se poi sei abituato a fare possesso palla e poi fai accelerazioni con la qualità dei tuoi giocatori, arriva un punto che quel ritmo non lo trovi più e vai in crisi.

