Cagliari salvezza ad un passo! 2-0 contro l’Hellas Verona

Cagliari la sfida in casa dell'Hellas Verona. Continua a vele spiegate la corsa salvezza dei sardi in Serie A che chiudono la pratica veronese senza troppe difficoltà e vincono lo scontro diretto.VITTORIA – Ottima risposta del Cagliari che nella trasferta contro l'Hellas Verona non si fa sorprendere e strappa tre punti preziosi alla lotta alla salvezza. Al Bentegodi vince 2-0 il Cagliari. Al 31' arriva il vantaggio dei Cagliaritani con Pavoletti che aggancia un pallone al limite e trafigge all'angolino in basso il portiere del Verona. Con l'ok del VAR, viene convalidato il goal dei sardi che passano dunque in vantaggio. Al 41?, ci prova anche l'Hellas Verona con una punizione di Duda che viene chiusa da un buon intervento di Caprile. Al 62' un po' di paura per il Cagliari, con Zappa che resta a terra per uno scontro di gioco.

