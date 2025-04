Cagliari Nicola | "Estasiato da Pavoletti Il bimbo in lacrime"

Nicola, allenatore del Cagliari, parla a Sky Sport dopo la vittoria in trasferta contro il Verona: `Oggi abbiamo fatto un bel passo verso. Leggi su Calciomercato.com Davide, allenatore del, parla a Sky Sport dopo la vittoria in trasferta contro il Verona: `Oggi abbiamo fatto un bel passo verso.

Il Cagliari vince in casa del Verona: Pavoletti e Deiola avvicinano Nicola alla salvezza - Il Cagliari vince per 2-0 in casa del Verona nella 34esima giornata di Serie A e conquista tre punti pesantissimi in chiave salvezza. Decidono...

Cagliari, Nicola: «Preso un buon punto. Salvezza? Io non parlo di percentuali, ora contro l'Inter…» - Le parole di Davide Nicola, allenatore del Cagliari, nel post partita della sfida di Serie A contro l'Empoli. Tutti i dettagli in merito Davide Nicola ha parlato a Dazn nel post partita di Empoli-Cagliari di Serie A, terminata 0-0. RISULTATO – «Sapevamo dove venivamo, all'andata avevamo fatto qualcosa in più, ma ci aveva visto pagare dazio. All'andata loro erano più brillanti, per […]

Convocati Cagliari, la lista completa di Davide Nicola in vista della gara contro l'Inter. Il comunicato - Convocati Cagliari, l'allenatore Davide Nicola ha stilato la lista completa di chi sarà presente per il match contro l'Inter Il tecnico del Cagliari Davide Nicola ha voluto diramare la lista convocati in vista della gara di Serie A contro l'Inter. Ecco la lista completa. PORTIERI: Caprile, Sherri, Ciocci. DIFENSORI: Augello, Mina, Luperto, Palomino, Zappa, Obert. CENTROCAMPISTI: Zortea, Adopo, […]

Cagliari, le pagelle di CM: Pavoletti spina nel fianco. Deiola dalla panchina la chiude. - Caprile 6: non particolarmente preso in causa, rischia poco e si fa trovare attento sulle conclusioni nello specchio della porta da parte degli avversari. Zappa 6,.