Cadono dalla canoa paura per due giovani

giovani sul lago di Mezzola, nel territorio di Verceia (Sondrio). Nel tardo pomeriggio di sabato 26 aprile, un'ampia operazione di soccorso è stata attivata quando due ragazzi di 22 e 23 anni sono stati. Leccotoday.it - Cadono dalla canoa, paura per due giovani Leggi su Leccotoday.it Un tranquillo pomeriggio di fine aprile si è trasformato in un'avventura rischiosa per duesul lago di Mezzola, nel territorio di Verceia (Sondrio). Nel tardo pomeriggio di sabato 26 aprile, un'ampia operazione di soccorso è stata attivata quando due ragazzi di 22 e 23 anni sono stati.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Paura in Italia, tenta di rapire due bambine fuori da scuola: poi la folle giustificazione - Un episodio quasi surreale si è verificato nella mattinata di oggi, lunedì 3 marzo 2025, tra le 7:30 e le 8. Un uomo ha puntato due bambine e ha tentato di rapirle. Sul posto, sono arrivati i carabinieri del Nucleo Radiomobile, che hanno immobilizzato l’uomo e lo hanno portato via. Tutto questo è accaduto sotto lo sguardo attonito della madre: una scena terrificante. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Papa Francesco, le condizioni di oggi: come sta Leggi anche: Tragico incidente, perde la vita la nota cantante: come è successo Milano, tenta di rapire due bambine fuori da una ... 🔗tvzap.it

Sabatini fa il “cerchiobottista”: «Juve, contro il Verona è stata una vittoria di affanno e paura. Scudetto? Dopo queste due sfide si faranno i conti» - di Redazione JuventusNews24Sabatini, giornalista, ha parlato della vittoria faticosa che la Juve ha ottenuto contro il Verona: ecco le sue considerazioni Sandro Sabatini dà un colpo al cerchio e un colpo alla botte della Juve, vittoriosa contro il Verona ieri sera. Ecco le sue considerazioni. VITTORIA DI AFFANNO E PAURA – «Vince la Juve dopo 72 minuti di affanno e paura, trascorsi con la sgradita compagnia della contestazione ultrà. 🔗juventusnews24.com

Incidente a Sant’Anastasia, due ragazze cadono dallo scooter: una è in codice rosso - La scorsa notte, i carabinieri di Sant’Anastasia sono intervenuti in via dei Romani per un incidente in scooter che ha coinvolto due ragazze. Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo avrebbe perso aderenza, causando la caduta delle giovani sull’asfalto. I soccorsi sono stati immediati e entrambe sono state trasportate in ospedale per le cure necessarie. Le condizioni di una delle due non destano particolare preoccupazione, avendo riportato solo contusioni al naso. 🔗thesocialpost.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Cadono dalla canoa, paura per due giovani; Cadono in acqua Paura per 2 ragazzi. 🔗Cosa riportano altre fonti

Cadono in acqua. Paura per 2 ragazzi - Grande spavento, parecchio freddo ma nessuna conseguenza più seria, fortunatamente, ieri nel tardo pomeriggio a Verceia per due ragazzi ... 🔗msn.com

Tagliacozzo, paura in falesia: due ragazzi cadono durante un’escursione, uno trasportato in elisoccorso - Tagliacozzo – Attimi di paura sulla falesia di Tagliacozzo, dove due giovani escursionisti sono caduti durante un’attività all’aperto. L’incidente è avvenuto intorno all’ora di pranzo. 🔗terremarsicane.it