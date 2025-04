Cade da una scala a De Ferrari portato in ospedale

Un operaio è rimasto ferito dopo essere caduto da una scala in piazza De Ferrari, compiendo un volo di oltre tre metri. È successo intorno alle 19.20 di domenica 27 aprile 2025. Sul posto sono intervenute l'auto medica Golf 1 e un'ambulanza della Croce Bianca, oltre alla polizia.

Su questo argomento da altre fonti

Su questo argomento da altre fonti

