polizia di Stato ha tratto in arresto un 18enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.In particolare, gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e del commissariato Scampia. Napolitoday.it - Bussolotto in plastica gettato gettato in un portone: la polizia interviene e arresta un giovane Leggi su Napolitoday.it Nella serata di sabato ladi Stato ha tratto in arresto un 18enne napoletano con precedenti di, anche specifici, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.In particolare, gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e del commissariato Scampia.

