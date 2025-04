Bus finisce nel campo e resta intrappolato | arrivano i vigili del fuoco

finisce fuori strada a Sestino ed è necessario l'intervento dei vigili del fuoco. L'incidente, avvenuto nei giorni scorsi, non ha fortunatamente registrato feriti. Tuttavia il mezzo pesante, andato dritto in un campo a bordo strada, non è riuscito più a tornare in carreggiata a causa.

