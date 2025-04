Buongiorno ceramica! la festa diffusa nelle città italiane torna per 48 ore di laboratori mostre e visite guidate

torna Buongiorno ceramica!, la manifestazione organizzata da Aicc– Associazione italiana città della ceramica, giunta quest'anno alla sua 11esima edizione, che coinvolge contemporaneamente 58 comuni italiani in una vera e propria festa diffusa a cui partecipano.

