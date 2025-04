Buffon | Scudetto deciso? C’è stato un passo importante! Contro il Barcellona impossibile partire favoriti…

Buffon: «Scudetto deciso? C’è stato un passo importante! Contro il Barcellona impossibile partire favoriti.» Le parole dell’ex portiereGianluigi Buffon ha parlato in occasione del Premio Nazionale MCL-USSI del momento dell’Italia.SFIDA ALLA NORVEGIA – «C’è un Mondiale da conquistare, questo è il primo obiettivo. A giugno ci sarà una partita di grande valore, ma ad un certo punto ci sono momenti in cui devi tirare fuori anche un po’ di sana follia, un po’ di arroganza nel farci dire che siamo l’Italia. Come è successo dopo l’Europeo in Francia: mi auguro che quello sia l’esempio forte per farci affrontare la Norvegia. Dobbiamo presentandoci dicendo ‘noi vogliamo il Mondiale, a prescindere da voi».JUVE – «Da subito è sembrato in sintonia con l’ambiente, lo conosceva già e si è visto. Internews24.com - Buffon: «Scudetto deciso? C’è stato un passo importante! Contro il Barcellona impossibile partire favoriti…» Leggi su Internews24.com : «? C’èunilfavoriti.» Le parole dell’ex portiereGianluigiha parlato in occasione del Premio Nazionale MCL-USSI del momento dell’Italia.SFIDA ALLA NORVEGIA – «C’è un Mondiale da conquistare, questo è il primo obiettivo. A giugno ci sarà una partita di grande valore, ma ad un certo punto ci sono momenti in cui devi tirare fuori anche un po’ di sana follia, un po’ di arroganza nel farci dire che siamo l’Italia. Come è successo dopo l’Europeo in Francia: mi auguro che quello sia l’esempio forte per farci affrontare la Norvegia. Dobbiamo presentandoci dicendo ‘noi vogliamo il Mondiale, a prescindere da voi».JUVE – «Da subito è sembrato in sintonia con l’ambiente, lo conosceva già e si è visto.

Approfondimenti da altre fonti

Buffon: “Inter e Napoli lotteranno per lo scudetto” | VIDEO - Il capodelegazione della Nazionale italiana Gianluigi Buffon ha parlato della Serie A. Ecco il video con le sue parole In occasione della presentazione dell'album di figurine tutto al femminile di Calciatore Panini, il capodelegazione della Nazionale italiana Gianluigi Buffon ha parlato della Serie A. Il video da Gazzetta.it. 🔗pianetamilan.it

Buffon “vota” Atalanta: «Lo Scudetto sarebbe una bellissima storia di sport. Dico questo sul club bergamasco» - di Redazione JuventusNews24Buffon ha parlato della lotta Scudetto e dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Le dichiarazioni dell’ex Juventus Si infiamma la lotta Scudetto in Serie A. L’Inter è balzata in vetta, a +1 sul Napoli di Conte, nella settimana dello scontro diretto del Maradona. Atalanta a soli 3 punti, con la Juventus a 8 lunghezze di distanza dai nerazzurri. Ne ha parlato anche Gianluigi Buffon: ecco le dichiarazioni riportato da Sport Face. 🔗juventusnews24.com

Sabatini lancia l’Inter: «Domenica forse si è deciso tutto per lo scudetto» - di RedazioneIl giornalista Sandro Sabatini ha detto la sua sul momento dell’Inter: le dichiarazioni sui nerazzurri di Simone Inzaghi Sabatini si è espresso sull’Inter di Inzaghi e sulla decisiva vittoria contro l’Atalanta a Bergamo. Il suo commento nel podcast Calcio Selvaggio. LE PAROLE – «Va bene che ci vuole prudenza, ma secondo me Atalanta-Inter e Venezia-Napoli si è deciso lo scudetto. Il Napoli doveva vincere, non mi sarei mai aspettato che l’Inter potesse vincere con l’Atalanta. 🔗internews24.com

Approfondimenti da altre fonti

Buffon: “Lo Scudetto non è stato deciso ieri ma c’è stato un passo importante”; Buffon: «Il Mondiale è il primo obiettivo. Scudetto? Passo importante del Napoli ma nulla è ancora deciso»; Buffon: Per giocartela col Barça devi essere veramente forte e l'Inter lo è. Scudetto deciso ieri? No, anche se...; Buffon: “Lo scudetto non è ancora deciso! Napoli? Dall’arrivo di Conte dissi…”. 🔗Cosa riportano altre fonti

Buffon: «Il Mondiale è il primo obiettivo. Scudetto? Passo importante del Napoli ma nulla è ancora deciso» - Presente al centro tecnico federale di Coverciano in occasione della cerimonia del Premio Ussi, Gianluigi Buffon, leggenda del calcio italiano e oggi ... 🔗msn.com

Buffon: "Lo Scudetto è stato deciso ieri? C'è stato un passo importante! Chi perde avrà rimpianti" - L'ex portiere Gianluigi Buffon, oggi capo delegazione della Nazionale italiana, ha parlato a TMW a margine dell'evento Inside the Sport organizzato dall'USSI a Coverciano: "Bella gratificazione e quan ... 🔗msn.com

Buffon: "Tudor sta facendo bene alla Juve. Scudetto? Inerzia dalla parte del Napoli" - In occasione del premio Ussi a Coverciano, il capo delegazione della Nazionale ha toccato diversi temi a partire dalla Juve targata Tudor: "Igor è entrato in sintonia con un ambiente che conosceva. Mi ... 🔗sport.sky.it