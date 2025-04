Buffon promuove Tudor | Sta facendo un buon lavoro conosceva l’ambiente e si è visto Mi dispiace per Thiago Motta vi dico la mia

Buffon promuove Tudor: il commento del grande ex bianconero sul tecnico e su Thiago MottaGianluigi Buffon, leggenda della Juventus ed oggi capo delegazione della Nazionale italiana, ha parlato a TMW a margine dell'evento Inside the Sport organizzato dall'USSI a Coverciano. Il suo commento sui bianconeri.Tudor – «Da subito è sembrato in sintonia con l'ambiente, lo conosceva già e si è visto. Anche con giocatori e media ha creato una buona relazione, sta facendo un buon lavoro. Mi dispiace perché tutto questo sembra possa andare a discapito di Thiago Motta, che per me rimane un allenatore dal talento incredibile. Perché sia andata così non lo so.».

